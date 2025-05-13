Как сажать чеснок без боли в спине: техника, которая решает проблему

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для посадки чеснока применяются как механические, так и полуавтоматические и автоматические машины, предназначенные для работы на средних и крупных участках. На малых площадях по-прежнему актуален ручной труд, но современные чеснокосажалки значительно ускоряют процесс и повышают его точность.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чеснок

Механические сажалки (ручные или прицепные)

Подходят для фермеров и владельцев небольших хозяйств. Такие устройства:

формируют борозды,

укладывают зубчики чеснока с заданным шагом,

сразу же засыпают их землёй.

Механические модели вроде PLMA 2, МПЛС, Krukowiak популярны в СНГ благодаря своей простоте и надёжности.

Полуавтоматические сажалки

Обычно требуют участия человека для загрузки посадочного материала, но сами регулируют глубину посадки и расстояние между рядами. Пример: чеснокосажалки с вертикальным дозатором.

Автоматические машины

Полностью механизированные агрегаты, работающие в связке с трактором. Отличаются высокой производительностью, подходят для агропредприятий. Автоматизированные чесночные сажалки обеспечивают точность укладки и равномерность заделки.

Технические параметры, на которые стоит обратить внимание

Глубина посадки: обычно регулируется и составляет от 5 до 8 см.

Междурядья: часто варьируются от 15 до 30 см.

Производительность: от 0,2 до 1 га/час в зависимости от модели.

Количество рядов: от 1 до 8, в зависимости от конструкции.

Совместимость с тракторами: навесные сажалки требуют определённой тяговой мощности (обычно от 24 до 50 л. с.).

Подготовка почвы и посадочного материала

Перед использованием техники необходимо:

Вспахать и выровнять участок;

Удалить сорняки и остатки предыдущих культур;

Внести удобрения — обычно калийно-фосфорные;

Калибровать посадочный материал (по размеру зубков);

Обработать чеснок фунгицидом или раствором марганцовки для профилактики болезней.

Комбинированная техника

На рынке также есть агрегаты "2 в 1", сочетающие функции посадки и удобрения, что особенно удобно при посадке озимого чеснока. Некоторые модели позволяют устанавливать дозаторы органических или минеральных удобрений.

Где купить и что выбрать

На российском рынке популярны модели от Krukowiak, Технодвор, ИнтерАгроСнаб, а также китайские универсальные машины с возможностью настройки под разные культуры. Цена зависит от количества рядов, уровня автоматизации и бренда.

Подходит ли техника для частных огородов

Для дачников и небольших участков лучше подойдут двухрядные ручные чеснокосажалки. Они недороги, просты в использовании и значительно снижают нагрузку на спину. На больших участках — от 10 соток и выше — стоит рассмотреть прицепные модели для мини-тракторов.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

