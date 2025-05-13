Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухпаёк — это не просто тушёнка: что ещё в рационе военного
Антарктида толстеет, а море худеет: снегопады переписали сценарий потепления
Сергей Соседов раскрыл горькую правду: почему любовь обходит его стороной
Глубоководный каннибал: редкий алепизавр появился на побережье США
Диетологи в шоке: тело сжигает жир мгновенно, стоит лишь сделать это
Умбрийское чудо, которое вы точно упустили: где искать романтику среди холмов Италии
Эти шесть случаев — повод включить промывку, а не YouTube
Секрет чистоты: эксперты раскрыли, как часто на самом деле нужно стирать постельное белье
Садоводы на грани беды: потеря 15% и 40% урожая зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму

Как сажать чеснок без боли в спине: техника, которая решает проблему

3:14
Садоводство

Для посадки чеснока применяются как механические, так и полуавтоматические и автоматические машины, предназначенные для работы на средних и крупных участках. На малых площадях по-прежнему актуален ручной труд, но современные чеснокосажалки значительно ускоряют процесс и повышают его точность.

Чеснок
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Чеснок

Механические сажалки (ручные или прицепные)

Подходят для фермеров и владельцев небольших хозяйств. Такие устройства:

  • формируют борозды,

  • укладывают зубчики чеснока с заданным шагом,

  • сразу же засыпают их землёй.

Механические модели вроде PLMA 2, МПЛС, Krukowiak популярны в СНГ благодаря своей простоте и надёжности.

Полуавтоматические сажалки

Обычно требуют участия человека для загрузки посадочного материала, но сами регулируют глубину посадки и расстояние между рядами. Пример: чеснокосажалки с вертикальным дозатором.

Автоматические машины

Полностью механизированные агрегаты, работающие в связке с трактором. Отличаются высокой производительностью, подходят для агропредприятий. Автоматизированные чесночные сажалки обеспечивают точность укладки и равномерность заделки.

Технические параметры, на которые стоит обратить внимание

  • Глубина посадки: обычно регулируется и составляет от 5 до 8 см.

  • Междурядья: часто варьируются от 15 до 30 см.

  • Производительность: от 0,2 до 1 га/час в зависимости от модели.

  • Количество рядов: от 1 до 8, в зависимости от конструкции.

  • Совместимость с тракторами: навесные сажалки требуют определённой тяговой мощности (обычно от 24 до 50 л. с.).

Подготовка почвы и посадочного материала

Перед использованием техники необходимо:

  • Вспахать и выровнять участок;

  • Удалить сорняки и остатки предыдущих культур;

  • Внести удобрения — обычно калийно-фосфорные;

  • Калибровать посадочный материал (по размеру зубков);

  • Обработать чеснок фунгицидом или раствором марганцовки для профилактики болезней.

Комбинированная техника

На рынке также есть агрегаты "2 в 1", сочетающие функции посадки и удобрения, что особенно удобно при посадке озимого чеснока. Некоторые модели позволяют устанавливать дозаторы органических или минеральных удобрений.

Где купить и что выбрать

На российском рынке популярны модели от Krukowiak, Технодвор, ИнтерАгроСнаб, а также китайские универсальные машины с возможностью настройки под разные культуры. Цена зависит от количества рядов, уровня автоматизации и бренда.

Подходит ли техника для частных огородов

Для дачников и небольших участков лучше подойдут двухрядные ручные чеснокосажалки. Они недороги, просты в использовании и значительно снижают нагрузку на спину. На больших участках — от 10 соток и выше — стоит рассмотреть прицепные модели для мини-тракторов.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри
Еда и рецепты
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Последние материалы
Скрывался больше века: как один кролик переписал научные отчёты
Не к косметологу, а к стоматологу: как вернуть лицу поддержку и молодую улыбку
Как сажать чеснок без боли в спине: техника, которая решает проблему
Идеальный газон у дома может обернуться проблемами с памятью и движением
ТОП-5 самых мощных грузовиков СССР: символы советского автопрома
Любовь на крыльях: почему птицы расстаются после долгих перелётов
Тихие герои громких строек СССР: ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ
Мутация из прошлого: как 9000 лет назад появилась мутация, защищающая от ВИЧ
Стоя, без коврика и скуки: тренировка MadFit, от которой жир сгорит уже к пятой минуте
Уникальный город где жил Гиппократ, прячется между мегаполисами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.