Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный газон у дома может обернуться проблемами с памятью и движением
ТОП-5 самых мощных грузовиков СССР: символы советского автопрома
Любовь на крыльях: почему птицы расстаются после долгих перелётов
Тихие герои громких строек СССР: ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ
Мутация из прошлого: как 9000 лет назад появилась мутация, защищающая от ВИЧ
Уникальный город где жил Гиппократ, прячется между мегаполисами
Стоя, без коврика и скуки: тренировка MadFit, от которой жир сгорит уже к пятой минуте
Новый производственный цех поднимет планку: 20 тонн рыбной продукции в день
Волочкова раскрыла правду об отношениях с дочерью после свадьбы: всё не так, как вы думаете!

Садовое чудо из Японии: магнолия, которая цветёт раньше всех — и не боится русской зимы

2:30
Садоводство

Магнолия звездчатая Розеа (Magnolia stellata 'Rosea') - декоративный кустарник японского происхождения, ставший настоящей находкой для российских садоводов. Сорт славится своей компактной формой, удивительно нежным цветением и устойчивостью к холоду.

Магнолия
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магнолия

Внешний облик и рост

Растение формирует густую овальную крону, достигающую 2,5-3 метров в высоту и примерно столько же в ширину. При этом растёт она неспешно — около 15 см в год, но её главное украшение — не размеры, а цветение. Весной, когда вокруг ещё только тает снег, куст покрывается множеством звёздчатых розовых цветов с изящными лепестками. Это зрелище не оставляет равнодушным ни одного садовода.

Где и как сажать магнолию Розеа

Для посадки подойдут солнечные или слегка затенённые участки с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой. Важно избегать мест с застоем влаги и тяжёлых глинистых грунтов. Розеа предпочитает нейтральный или слабокислый pH почвы.

Зимостойкость и выживаемость

Сорт отлично переносит морозы до -28…-30 °C, благодаря чему может расти в средней полосе России, включая Подмосковье. Молодые растения желательно защищать — мульчировать приствольный круг и укрывать ветви агроволокном на зиму. Взрослые экземпляры, как правило, обходятся без утепления.

Уход за растением

Полив требуется регулярный, особенно в жаркое и сухое лето. Недостаток влаги скажется на росте и цветении. Ранней весной проводится санитарная обрезка — удаляются подмёрзшие или слабые побеги. Подкормки вносят дважды за сезон: весной и летом, с упором на фосфор и калий. Осенью — влагозарядковый полив и подготовка к зимовке.

Что говорят садоводы

Отзывы о магнолии Розеа преимущественно положительные. Владельцы отмечают её декоративность, неприхотливость в уходе и способность адаптироваться к климату. Однако в затенённых местах и на тяжёлых почвах растение развивается хуже и может не зацвести. Особое внимание стоит уделить защите от ветров и весенним заморозкам — цветочные почки могут пострадать.

Уточнения

style="text-align: left;">Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Забудьте про тяпку: как вырастить картошку без прополки
Садоводство, цветоводство
Забудьте про тяпку: как вырастить картошку без прополки Аудио 
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Последние материалы
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Как навредить урожаю по старинке: ошибки, которые передаются с огорода в огород
Куда могли поехать граждане СССР за границу: самые популярные зарубежные направления при социализме
Лучший в мире: Toulson Court обошёл отели Бали, Вьетнама и Марокко
ТОП-5 блюд на завтрак, которые готовили бабушки СССР
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Клубника из Китая в России: рекордный российский импорт обошёл Вьетнам
Одна миска утром — и сосуды очищаются лучше, чем после диеты
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры
Скрытый океан под Марсом: что обнаружили сейсмические волны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.