Садовое чудо из Японии: магнолия, которая цветёт раньше всех — и не боится русской зимы

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Магнолия звездчатая Розеа (Magnolia stellata 'Rosea') - декоративный кустарник японского происхождения, ставший настоящей находкой для российских садоводов. Сорт славится своей компактной формой, удивительно нежным цветением и устойчивостью к холоду.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магнолия

Внешний облик и рост

Растение формирует густую овальную крону, достигающую 2,5-3 метров в высоту и примерно столько же в ширину. При этом растёт она неспешно — около 15 см в год, но её главное украшение — не размеры, а цветение. Весной, когда вокруг ещё только тает снег, куст покрывается множеством звёздчатых розовых цветов с изящными лепестками. Это зрелище не оставляет равнодушным ни одного садовода.

Где и как сажать магнолию Розеа

Для посадки подойдут солнечные или слегка затенённые участки с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой. Важно избегать мест с застоем влаги и тяжёлых глинистых грунтов. Розеа предпочитает нейтральный или слабокислый pH почвы.

Зимостойкость и выживаемость

Сорт отлично переносит морозы до -28…-30 °C, благодаря чему может расти в средней полосе России, включая Подмосковье. Молодые растения желательно защищать — мульчировать приствольный круг и укрывать ветви агроволокном на зиму. Взрослые экземпляры, как правило, обходятся без утепления.

Уход за растением

Полив требуется регулярный, особенно в жаркое и сухое лето. Недостаток влаги скажется на росте и цветении. Ранней весной проводится санитарная обрезка — удаляются подмёрзшие или слабые побеги. Подкормки вносят дважды за сезон: весной и летом, с упором на фосфор и калий. Осенью — влагозарядковый полив и подготовка к зимовке.

Что говорят садоводы

Отзывы о магнолии Розеа преимущественно положительные. Владельцы отмечают её декоративность, неприхотливость в уходе и способность адаптироваться к климату. Однако в затенённых местах и на тяжёлых почвах растение развивается хуже и может не зацвести. Особое внимание стоит уделить защите от ветров и весенним заморозкам — цветочные почки могут пострадать.

Уточнения