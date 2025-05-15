Трещина на стволе черешни: опасно ли это и что делать немедленно

Если вы заметили трещину на стволе или ветвях черешни — не паникуйте. Это не приговор, а сигнал о том, что дереву срочно нужна помощь. Разберёмся, почему это происходит и как правильно действовать.
Причин может быть несколько:
Резкие перепады температуры, особенно в конце зимы и начале весны
Морозобоины после холодной зимы
Солнечные ожоги в феврале-марте
Избыточная влага или её резкие скачки
Механические повреждения (например, от инструмента, животных, града)
Возьмите острый и чистый нож. Аккуратно срежьте отслоившуюся, мёртвую кору до здоровой ткани. Делайте это по направлению от центра трещины наружу, не травмируя лишние участки.
Используйте 1-2% раствор медного купороса или бордосской жидкости. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний и защитит от проникновения инфекции.
После того как трещина подсохнет (1-2 часа после обработки), нанесите садовый вар. Подойдёт также паста "РанНет" или смесь глины и коровяка. Главное — герметично покрыть рану и не использовать вар с нефтепродуктами.
Побелите стволы поздней осенью или в феврале. Это убережёт от резкого нагрева днём и заморозков ночью.
Регулируйте полив — черешня не любит болото, но и засуху не прощает.
Мульчируйте приствольный круг, чтобы избежать пересыхания и перегрева корней.
Укрывайте молодые деревья мешковиной или укрывным материалом в холодный сезон — это предотвратит морозобоины.
Если кора лопнула до древесины или на большую глубину, дополнительно:
обмотайте место повреждения хлопчатобумажной тканью или стрейч-плёнкой (но не туго);
обеспечьте дерево дополнительным питанием — весной подкормите комплексными удобрениями с микроэлементами;
следите за состоянием дерева в течение всего сезона.
Если трещины занимают более ⅓ окружности ствола, дерево может погибнуть без прививки мостиком или других специальных приёмов. В таком случае лучше вызвать агронома или садовода.
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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