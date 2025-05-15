Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона
Когда поставил аккумулятор помощнее: всё, что нужно знать, чтобы не навредить машине
Забытые секреты молодости, которые скрывают люди с вечной юностью
Уехавшая из России Чехова в ярости от Брюсселя: довели до нервного срыва
Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки
Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся
Ликвидация Промтрансбанка открыла ящик Пандоры! Вкладчики обратились за возмещением
Русские кошки, которые стали звездами международных выставок
Забудьте про обычные методы: 3 нестандартных правила для невероятного урожая ежевики

Трещина на стволе черешни: опасно ли это и что делать немедленно

2:32
Садоводство

Если вы заметили трещину на стволе или ветвях черешни — не паникуйте. Это не приговор, а сигнал о том, что дереву срочно нужна помощь. Разберёмся, почему это происходит и как правильно действовать.

Отмершая кора
Фото: commons.wikimedia. org by Акира Койсикава, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отмершая кора

Почему трескается кора

Причин может быть несколько:

  • Резкие перепады температуры, особенно в конце зимы и начале весны

  • Морозобоины после холодной зимы

  • Солнечные ожоги в феврале-марте

  • Избыточная влага или её резкие скачки

  • Механические повреждения (например, от инструмента, животных, града)

Что делать: пошаговое лечение дерева

1. Очистите повреждённое место

Возьмите острый и чистый нож. Аккуратно срежьте отслоившуюся, мёртвую кору до здоровой ткани. Делайте это по направлению от центра трещины наружу, не травмируя лишние участки.

2. Обеззаразьте

Используйте 1-2% раствор медного купороса или бордосской жидкости. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний и защитит от проникновения инфекции.

3. Замажьте рану

После того как трещина подсохнет (1-2 часа после обработки), нанесите садовый вар. Подойдёт также паста "РанНет" или смесь глины и коровяка. Главное — герметично покрыть рану и не использовать вар с нефтепродуктами.

Профилактика новых трещин

  • Побелите стволы поздней осенью или в феврале. Это убережёт от резкого нагрева днём и заморозков ночью.

  • Регулируйте полив — черешня не любит болото, но и засуху не прощает.

  • Мульчируйте приствольный круг, чтобы избежать пересыхания и перегрева корней.

  • Укрывайте молодые деревья мешковиной или укрывным материалом в холодный сезон — это предотвратит морозобоины.

А если трещина глубокая

Если кора лопнула до древесины или на большую глубину, дополнительно:

  • обмотайте место повреждения хлопчатобумажной тканью или стрейч-плёнкой (но не туго);

  • обеспечьте дерево дополнительным питанием — весной подкормите комплексными удобрениями с микроэлементами;

  • следите за состоянием дерева в течение всего сезона.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если трещины занимают более ⅓ окружности ствола, дерево может погибнуть без прививки мостиком или других специальных приёмов. В таком случае лучше вызвать агронома или садовода.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Домашние животные
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Работы над самолётом Байкал продолжаются несмотря на заявление о закрытии проекта Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Весенний борщ без свёклы: главный вкус сезона
Забытые секреты молодости, которые скрывают люди с вечной юностью
Когда поставил аккумулятор помощнее: всё, что нужно знать, чтобы не навредить машине
Уехавшая из России Чехова в ярости от Брюсселя: довели до нервного срыва
Ликвидация Промтрансбанка открыла ящик Пандоры! Вкладчики обратились за возмещением
Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся
Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки
Русские кошки, которые стали звездами международных выставок
Если хотите сохранить мотор, перестаньте делать это — вам лучше узнать об этом до поломки
Эти кошки под запретом: почему их нельзя держать дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.