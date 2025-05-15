Трещина на стволе черешни: опасно ли это и что делать немедленно

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы заметили трещину на стволе или ветвях черешни — не паникуйте. Это не приговор, а сигнал о том, что дереву срочно нужна помощь. Разберёмся, почему это происходит и как правильно действовать.

Фото: commons.wikimedia. org by Акира Койсикава, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отмершая кора

Почему трескается кора

Причин может быть несколько:

Резкие перепады температуры, особенно в конце зимы и начале весны

Морозобоины после холодной зимы

Солнечные ожоги в феврале-марте

Избыточная влага или её резкие скачки

Механические повреждения (например, от инструмента, животных, града)

Что делать: пошаговое лечение дерева

1. Очистите повреждённое место

Возьмите острый и чистый нож. Аккуратно срежьте отслоившуюся, мёртвую кору до здоровой ткани. Делайте это по направлению от центра трещины наружу, не травмируя лишние участки.

2. Обеззаразьте

Используйте 1-2% раствор медного купороса или бордосской жидкости. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний и защитит от проникновения инфекции.

3. Замажьте рану

После того как трещина подсохнет (1-2 часа после обработки), нанесите садовый вар. Подойдёт также паста "РанНет" или смесь глины и коровяка. Главное — герметично покрыть рану и не использовать вар с нефтепродуктами.

Профилактика новых трещин

Побелите стволы поздней осенью или в феврале. Это убережёт от резкого нагрева днём и заморозков ночью.

Регулируйте полив — черешня не любит болото, но и засуху не прощает.

Мульчируйте приствольный круг, чтобы избежать пересыхания и перегрева корней.

Укрывайте молодые деревья мешковиной или укрывным материалом в холодный сезон — это предотвратит морозобоины.

А если трещина глубокая

Если кора лопнула до древесины или на большую глубину, дополнительно:

обмотайте место повреждения хлопчатобумажной тканью или стрейч-плёнкой (но не туго);

обеспечьте дерево дополнительным питанием — весной подкормите комплексными удобрениями с микроэлементами;

следите за состоянием дерева в течение всего сезона.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если трещины занимают более ⅓ окружности ствола, дерево может погибнуть без прививки мостиком или других специальных приёмов. В таком случае лучше вызвать агронома или садовода.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

