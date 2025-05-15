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Почему нельзя сажать дуб рядом с домом? Правда и мифы

2:38
Садоводство

Выращивание дуба — это не просто садоводческий эксперимент, а настоящее приключение длиной в годы. Но всё начинается с крошечного желудя. Если вы когда-нибудь задумывались, можно ли вырастить величественный дуб самостоятельно — да, можно. Вот пошаговое руководство, как это сделать правильно.

Дуб
Фото: Own work by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дуб

Когда и где собирать жёлуди

Осень — идеальное время. Прогуляйтесь по дубовой роще или парку, когда начинают падать жёлуди. Ищите здоровые, целые экземпляры без трещин и пятен. Обратите внимание на деревья — выбирайте под самыми мощными и жизнеспособными.

Проверка на жизнеспособность

Бросьте жёлуди в миску с водой. Те, что всплыли — отбраковываем. Это либо пустышки, либо с повреждённой внутренней структурой. Тонущие — ваши герои.

Стратификация — залог успеха

Желуди дуба нуждаются в "зимовке", чтобы запустить процесс роста. Положите их во влажную смесь мха и древесной стружки (или песка), упакуйте в пластиковый контейнер или пакет с дырочками и отправьте в холодильник. Температура — около 1-5 °C. В таком состоянии они должны провести от 6 до 12 недель.

Проращивание и посадка

После стратификации вы увидите, как у желудя появляется корешок — пора сажать! Используйте небольшие горшки с рыхлой, дренированной почвой, заглубляя жёлудь на 2-3 см горизонтально или слегка под наклоном. Весной можно сразу высаживать в открытый грунт.

Уход за саженцем

Регулярный, но умеренный полив, хороший дренаж и много солнечного света — всё, что нужно на первом этапе. Если вы выращиваете дуб дома, подождите 1-2 года перед пересадкой в открытый грунт.

Пересадка и место на участке

Дуб — дерево не для клумбы. У него мощные корни, и ему нужно много места и света. Не сажайте слишком близко к дому или коммуникациям. Почва должна быть лёгкой, не слишком глинистой и не бедной песчаной.

Защита от вредителей и животных

Молодые ростки особенно уязвимы. Используйте сетку или пластиковый чехол, чтобы защитить саженец от грызунов, кошек, птиц или случайного повреждения. Дуб растёт медленно, особенно в первые 10 лет. Но именно за это время он формирует мощную корневую систему и крепкий ствол. Потом всё пойдёт быстрее.

Уточнения

Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae), объединяющий более 600 видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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