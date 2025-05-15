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Вся правда о летней посадке роз: можно ли и стоит ли

Садоводство

Розы — капризные, но невероятно красивые цветы. Многие считают, что лето не лучшее время для их посадки. Однако это не совсем так. Да, в тёплое время года есть свои тонкости, но если всё сделать грамотно, розы приживутся не хуже, чем весной или осенью.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Летняя посадка: когда и кого можно сажать

Июль и август вполне подходят для высадки роз в открытый грунт, особенно если речь о саженцах с закрытой корневой системой (в контейнерах). Они меньше стрессуют при пересадке и быстрее приживаются. Саженцы с открытыми корнями на лето лучше отложить — велика вероятность, что они не переживут жару.

В какое время сажать

Жаркие лучи солнца — не союзник молодым розам. Поэтому идеальное время для посадки — утро или вечер, когда нет палящего зноя. В пасмурные дни тоже можно сажать — это даже облегчает адаптацию.

Как защитить розу от летнего зноя

Летом почва быстро пересыхает, а воздух — как из духовки. Чтобы помочь розе, обильно полейте её сразу после посадки и замульчируйте землю вокруг — это сохранит влагу и снизит температуру у корней. Можно использовать древесную щепу, скошенную траву, кору.

Где сажать

Выберите солнечное, но не продуваемое место. Роза любит свет, но не выносит сквозняков. Почва должна быть рыхлой, плодородной и обязательно хорошо дренированной. Если вода будет застаиваться — корни начнут гнить.

Уход после посадки

Первые пару недель — особенно важные. Поливайте глубоко, но не слишком часто, чтобы стимулировать развитие корней. Если солнце слишком активно — притените куст укрывным материалом или сеткой.

Подготовка саженца

Роза из контейнера — идеальный вариант для лета. Аккуратно извлеките её, стараясь сохранить ком земли. Перед этим убедитесь, что корни влажные. Если они подсохли — замочите на пару часов в воде.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сажать розу в июле

Да. Главное — использовать саженцы с закрытой корневой системой и обеспечить им достойный уход. Лучше, если до заморозков останется хотя бы 6 недель.

А в августе

Можно даже проще: к концу августа жара уже спадает, ночи становятся прохладнее — это снижает стресс и даёт розе время укорениться до зимы.

Можно ли пересаживать розы летом

Да, но с осторожностью. Если речь о кусте, который уже растёт — лучше это делать весной или в начале осени. Летняя пересадка допустима, но требует внимательного подхода.

Что класть в посадочную яму летом

  • 1 лопата перегноя

  • Половина лопаты песка

  • 2 горсти биогумуса

  • 1 горсть золы

  • Комплексное удобрение для роз (по инструкции)

  • Хороший чернозём или рыхлый покупной грунт

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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