Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне

Диазинон — это фосфорорганический инсектицид и акарицид, широко применяемый в сельском хозяйстве, ветеринарии и для бытовых нужд. Его действующее вещество поражает нервную систему насекомых, вызывая паралич и гибель. Благодаря своей эффективности, он используется для борьбы с десятками видов паразитов.
Принцип действия диазинона основан на блокировке фермента ацетилхолинэстеразы — критически важного для работы нервной системы насекомых и клещей. После попадания вещества в организм вредителя передача нервных импульсов нарушается, что приводит к обездвиживанию и гибели.
Диазинон применяют для уничтожения широкого спектра вредителей: мух, тараканов, муравьёв, клещей, блох, вшей, власоедов, клопов и зоофильных двукрылых. Он эффективен как против летающих, так и против ползающих паразитов, а также против эктопаразитов у животных.
Метод применения зависит от задачи. Например, для обработки животных используется обливание или купание с интервалом 10-14 дней. Для растений и газонов препарат разводят в нужной пропорции и наносят путём опрыскивания. При работе с помещениями — обрабатывают потенциальные места скопления насекомых: щели, плинтусы, стыки стен и т. п.
Диазинон — токсичное вещество, поэтому с ним нужно обращаться с осторожностью. Используйте защитную одежду, перчатки и маску. Избегайте попадания на кожу и слизистые. Препарат не должен применяться рядом с источниками питьевой воды и вблизи животных. Хранить средство следует в недоступном для детей и домашних питомцев месте.
Диазино́н (O,O-диэтил-O-(2-изопропил-6-метил-пиримидин-4-ил)тиофосфат) (МНН - Димпилат) — инсектицид контактного и кишечного действия.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.