Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне

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Диазинон — это фосфорорганический инсектицид и акарицид, широко применяемый в сельском хозяйстве, ветеринарии и для бытовых нужд. Его действующее вещество поражает нервную систему насекомых, вызывая паралич и гибель. Благодаря своей эффективности, он используется для борьбы с десятками видов паразитов.

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Механизм действия

Принцип действия диазинона основан на блокировке фермента ацетилхолинэстеразы — критически важного для работы нервной системы насекомых и клещей. После попадания вещества в организм вредителя передача нервных импульсов нарушается, что приводит к обездвиживанию и гибели.

Против кого работает диазинон

Диазинон применяют для уничтожения широкого спектра вредителей: мух, тараканов, муравьёв, клещей, блох, вшей, власоедов, клопов и зоофильных двукрылых. Он эффективен как против летающих, так и против ползающих паразитов, а также против эктопаразитов у животных.

Области применения

Сельское хозяйство

Препарат используют для защиты винограда, зерновых, фруктовых деревьев, овощей, картофеля, табака и других культур. Особенно эффективен при опрыскивании в период активной вегетации. Ветеринария. Диазинон применяют при энтомозах и чесотке у крупного рогатого скота, свиней, овец, собак, лошадей, а также пушных зверей. Используется в виде ванн, обрызгивания или обливания. Бытовое использование. Эффективен при обработке жилых помещений, хозяйственных построек, подвалов, сараев и участков. Уничтожает паразитов в труднодоступных местах. Формы выпуска. Диазинон выпускается в разных форматах: в виде концентратов эмульсий, растворов и гранул. Это позволяет удобно использовать средство в зависимости от целей — будь то опрыскивание растений или обработка животных.

Как применять правильно

Метод применения зависит от задачи. Например, для обработки животных используется обливание или купание с интервалом 10-14 дней. Для растений и газонов препарат разводят в нужной пропорции и наносят путём опрыскивания. При работе с помещениями — обрабатывают потенциальные места скопления насекомых: щели, плинтусы, стыки стен и т. п.

Важные меры предосторожности

Диазинон — токсичное вещество, поэтому с ним нужно обращаться с осторожностью. Используйте защитную одежду, перчатки и маску. Избегайте попадания на кожу и слизистые. Препарат не должен применяться рядом с источниками питьевой воды и вблизи животных. Хранить средство следует в недоступном для детей и домашних питомцев месте.

Уточнения

Диазино́н (O,O-диэтил-O-(2-изопропил-6-метил-пиримидин-4-ил)тиофосфат) (МНН - Димпилат) — инсектицид контактного и кишечного действия.

