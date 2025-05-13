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Как навредить урожаю по старинке: ошибки, которые передаются с огорода в огород

1:57
Садоводство

Иногда кажется, что бабушкины советы по огороду — это как семейные реликвии: передаются из поколения в поколение, не вызывая сомнений. Но вот беда — не все они безобидны. Некоторые из этих "проверенных" методов могут не только не помочь, но и нанести вред растениям.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Йод: аптека на грядке

Добавить капельку йода в воду — идея не новая. И вроде всё логично: обеззараживает, защищает. Но стоит переборщить — и последствия не заставят себя ждать. Корни томатов получают ожог, а сами плоды могут приобрести характерный аптечный вкус. Прямо скажем, не тот гастрономический акцент, который вы искали.

Правильнее: не больше 1-2 капель на ведро воды, и только один раз за сезон.

Дрожжи: стимул с побочным эффектом

Дрожжи часто рекомендуют как "живое удобрение". Они действительно стимулируют рост зелёной массы, но вместе с этим активно поглощают калий и кальций из почвы. В итоге — ботва есть, а плодов нет.

Как спасти ситуацию: внесите золу спустя пару дней после дрожжевого полива и не повторяйте процедуру чаще одного раза в месяц.

Сахарный полив: ловушка для муравьёв

Раствор сахара якобы должен подкармливать растения, но на деле он лишь привлекает муравьёв и запускает рост плесени.

Есть альтернатива: добавьте в почву сухую измельчённую крапиву. Она содержит натуральные сахара и при этом безопасна для экосистемы.

Яичная скорлупа: кальций с подводными камнями

Совет добавлять скорлупу в лунки слышали все. Но в сыром виде она защелачивает грунт и разлагается очень медленно. Ожидаемый кальций до корней не доберётся.

Как надо: прокалите скорлупу в духовке, измельчите до порошка и только потом вносите.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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