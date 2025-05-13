Замочил семена в этом настое — и всходы выстрелили, как на дрожжах

Химические стимуляторы корнеобразования уже не в моде — особенно когда под рукой есть старый добрый чайный гриб. Опытные дачники утверждают: именно он запускает у черенков быстрый и крепкий рост корней, а заодно оживляет вялые растения без лишней возни и затрат.
Чайный гриб, который обычно заваривают для полезных напитков, отлично работает и в саду. Его ферментированный настой — настоящая живая подкормка. А главное — доступна почти в каждом доме.
Рецепт простой до невозможности:
200 мл настоя чайного гриба
1,5 литра воды
Смешали — и готово. В эту жидкость погружают черенки, пока не покажутся здоровые белые корешки. Держат до появления полноценной корневой системы.
• Раствор также используют для замачивания семян — достаточно подержать 6-12 часов.
• Ослабленные растения и рассада от такого полива будто оживают: листья крепнут, рост ускоряется, корневая система восстанавливается.
Ферменты и микроорганизмы, содержащиеся в растворе, действуют мягко, но эффективно. Они стимулируют обмен веществ, помогают растению адаптироваться и быстрее "взяться" за рост.
«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.
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