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Замочил семена в этом настое — и всходы выстрелили, как на дрожжах

1:27
Садоводство

Химические стимуляторы корнеобразования уже не в моде — особенно когда под рукой есть старый добрый чайный гриб. Опытные дачники утверждают: именно он запускает у черенков быстрый и крепкий рост корней, а заодно оживляет вялые растения без лишней возни и затрат.

Огород
Фото: creativecommons.org by southernfoodwaysalliance is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Огород

Один гриб — три функции

Чайный гриб, который обычно заваривают для полезных напитков, отлично работает и в саду. Его ферментированный настой — настоящая живая подкормка. А главное — доступна почти в каждом доме.

Как приготовить стимулятор

Рецепт простой до невозможности:

  • 200 мл настоя чайного гриба

  • 1,5 литра воды
    Смешали — и готово. В эту жидкость погружают черенки, пока не покажутся здоровые белые корешки. Держат до появления полноценной корневой системы.

Не только для черенков

• Раствор также используют для замачивания семян — достаточно подержать 6-12 часов.
• Ослабленные растения и рассада от такого полива будто оживают: листья крепнут, рост ускоряется, корневая система восстанавливается.

Главное — живой эффект

Ферменты и микроорганизмы, содержащиеся в растворе, действуют мягко, но эффективно. Они стимулируют обмен веществ, помогают растению адаптироваться и быстрее "взяться" за рост.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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