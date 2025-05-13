Замочил семена в этом настое — и всходы выстрелили, как на дрожжах

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Химические стимуляторы корнеобразования уже не в моде — особенно когда под рукой есть старый добрый чайный гриб. Опытные дачники утверждают: именно он запускает у черенков быстрый и крепкий рост корней, а заодно оживляет вялые растения без лишней возни и затрат.

Фото: creativecommons.org by southernfoodwaysalliance is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Огород

Один гриб — три функции

Чайный гриб, который обычно заваривают для полезных напитков, отлично работает и в саду. Его ферментированный настой — настоящая живая подкормка. А главное — доступна почти в каждом доме.

Как приготовить стимулятор

Рецепт простой до невозможности:

200 мл настоя чайного гриба

1,5 литра воды

Смешали — и готово. В эту жидкость погружают черенки, пока не покажутся здоровые белые корешки. Держат до появления полноценной корневой системы.

Не только для черенков

• Раствор также используют для замачивания семян — достаточно подержать 6-12 часов.

• Ослабленные растения и рассада от такого полива будто оживают: листья крепнут, рост ускоряется, корневая система восстанавливается.

Главное — живой эффект

Ферменты и микроорганизмы, содержащиеся в растворе, действуют мягко, но эффективно. Они стимулируют обмен веществ, помогают растению адаптироваться и быстрее "взяться" за рост.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

