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Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь

1:05
Садоводство

Огород без бесконечной прополки — мечта, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но опытные дачники уже давно пользуются одним простым трюком, который позволяет вообще не трогать сорняки на морковной грядке — и при этом собрать отличный урожай.

Морковь
Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Не нужно полоть — если под рукой есть упаковка от яиц

Обычные картонные лотки от куриных яиц могут спасти вас от лишней работы. Всё, что нужно — разложить их по бокам грядки и в междурядьях, аккуратно обходя ряды с морковью.

Почему это работает?

Картон перекрывает доступ света — сорняки просто не прорастают. При этом сами ряды моркови остаются чистыми, без конкурентов за влагу и питание. А значит, корнеплоды растут ровными, крупными и без сражений с травой.

Побочный эффект — только полезный

Кроме защиты от сорняков, лотки удерживают влагу в почве и улучшают её структуру. Земля остаётся рыхлой и не пересыхает — а для моркови это идеальные условия.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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