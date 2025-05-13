Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огород без бесконечной прополки — мечта, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но опытные дачники уже давно пользуются одним простым трюком, который позволяет вообще не трогать сорняки на морковной грядке — и при этом собрать отличный урожай.

Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Не нужно полоть — если под рукой есть упаковка от яиц

Обычные картонные лотки от куриных яиц могут спасти вас от лишней работы. Всё, что нужно — разложить их по бокам грядки и в междурядьях, аккуратно обходя ряды с морковью.

Почему это работает?

Картон перекрывает доступ света — сорняки просто не прорастают. При этом сами ряды моркови остаются чистыми, без конкурентов за влагу и питание. А значит, корнеплоды растут ровными, крупными и без сражений с травой.

Побочный эффект — только полезный

Кроме защиты от сорняков, лотки удерживают влагу в почве и улучшают её структуру. Земля остаётся рыхлой и не пересыхает — а для моркови это идеальные условия.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

