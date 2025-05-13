Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь

Огород без бесконечной прополки — мечта, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но опытные дачники уже давно пользуются одним простым трюком, который позволяет вообще не трогать сорняки на морковной грядке — и при этом собрать отличный урожай.
Обычные картонные лотки от куриных яиц могут спасти вас от лишней работы. Всё, что нужно — разложить их по бокам грядки и в междурядьях, аккуратно обходя ряды с морковью.
Картон перекрывает доступ света — сорняки просто не прорастают. При этом сами ряды моркови остаются чистыми, без конкурентов за влагу и питание. А значит, корнеплоды растут ровными, крупными и без сражений с травой.
Кроме защиты от сорняков, лотки удерживают влагу в почве и улучшают её структуру. Земля остаётся рыхлой и не пересыхает — а для моркови это идеальные условия.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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