Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ушёл объём, поплыл овал — 5 причин, почему лицо стареет быстрее, чем кажется
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Когда хочется уюта: вот как сделать гороховую кашу с курицей особенно вкусной
Ягода должна зреть: старший сын Нагиева признал внебрачного брата
Скорая летит сзади, а вы стоите на красный: какой манёвр спасёт от проблем
Как собрать рюкзак и выжить: полный гид по безопасному походу
Свекла растёт лучше, если рядом не пусто: кто её любимые соседи на грядке
Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха
Китай отменил запрет: Boeing снова в деле — как это повлияет на авиаперевозки

Головки не выросли, чеснок сгнил? Возможно, рядом просто стоял не тот овощ

1:44
Садоводство

Каждый второй огородник сталкивается с неурожаем чеснока. Вроде и сажали по правилам, и удобрения вносили, а на выходе — мелкие головки, которые плохо хранятся. Проблема может скрываться в незаметных деталях, например, в неподходящем соседстве или неудачном выборе почвы.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Не дружит с "водохлёбами"

Чеснок не выносит соседства с капустой, огурцами и кабачками. Эти культуры требуют обильного полива, а чеснок от переизбытка влаги просто загнивает. Важно учитывать это уже на этапе планирования посадок.

Зато растёт после них отлично

Парадоксально, но чеснок хорошо развивается на грядках, где до него росли те же капуста, кабачки, огурцы, а также баклажаны, горох, озимая пшеница и горчица. Главное — не высаживать одновременно, а чередовать культуры по сезонам.

Почва имеет значение

Чеснок любит нейтральную или слабокислую суглинистую почву. Грядка должна быть удобрена и органикой, и минералкой. Без подкормок урожая не будет. Сколько удобрений вносить — зависит от состава почвы и погодных условий.

Чем подкармливать и когда

В период активного роста чесноку полезен жидкий коровяк. Для укрепления иммунитета подойдёт и дрожжевой раствор — он обогащает почву полезными веществами и помогает растениям противостоять болезням.

Не забывайте о защите

Фунгициды защищают от гнилей и грибковых заболеваний, а препараты от насекомых спасают чеснок от вредителей. Без обработки даже самый хороший сорт может не справиться с угрозами.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах Аудио 
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Последние материалы
Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха
Китай отменил запрет: Boeing снова в деле — как это повлияет на авиаперевозки
Не зовите сантехника: поломку бачка можно исправить самому
Скрытая угроза детского сна: чем опасны новые матрасы
Россия и Китай ускорят работу над реализацией проекта Сила Сибири — 2
Mazda запускает бренд MZD: что ждёт владельцев в России
Как ухаживать за автошинами, чтобы избежать разрывов на ходу
Это не любовь, а миссия: кошка чистит тебя, потому что не доверяет твоей гигиене
Как приготовить шашлык дома без мангала и дыма — в обычной духовке за полчаса
Органика убивает урожай? 5 натуральных удобрений, которые могут сыграть против тебя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.