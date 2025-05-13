Головки не выросли, чеснок сгнил? Возможно, рядом просто стоял не тот овощ

Каждый второй огородник сталкивается с неурожаем чеснока. Вроде и сажали по правилам, и удобрения вносили, а на выходе — мелкие головки, которые плохо хранятся. Проблема может скрываться в незаметных деталях, например, в неподходящем соседстве или неудачном выборе почвы.
Чеснок не выносит соседства с капустой, огурцами и кабачками. Эти культуры требуют обильного полива, а чеснок от переизбытка влаги просто загнивает. Важно учитывать это уже на этапе планирования посадок.
Парадоксально, но чеснок хорошо развивается на грядках, где до него росли те же капуста, кабачки, огурцы, а также баклажаны, горох, озимая пшеница и горчица. Главное — не высаживать одновременно, а чередовать культуры по сезонам.
Чеснок любит нейтральную или слабокислую суглинистую почву. Грядка должна быть удобрена и органикой, и минералкой. Без подкормок урожая не будет. Сколько удобрений вносить — зависит от состава почвы и погодных условий.
В период активного роста чесноку полезен жидкий коровяк. Для укрепления иммунитета подойдёт и дрожжевой раствор — он обогащает почву полезными веществами и помогает растениям противостоять болезням.
Фунгициды защищают от гнилей и грибковых заболеваний, а препараты от насекомых спасают чеснок от вредителей. Без обработки даже самый хороший сорт может не справиться с угрозами.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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