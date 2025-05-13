Головки не выросли, чеснок сгнил? Возможно, рядом просто стоял не тот овощ

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый второй огородник сталкивается с неурожаем чеснока. Вроде и сажали по правилам, и удобрения вносили, а на выходе — мелкие головки, которые плохо хранятся. Проблема может скрываться в незаметных деталях, например, в неподходящем соседстве или неудачном выборе почвы.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чеснок

Не дружит с "водохлёбами"

Чеснок не выносит соседства с капустой, огурцами и кабачками. Эти культуры требуют обильного полива, а чеснок от переизбытка влаги просто загнивает. Важно учитывать это уже на этапе планирования посадок.

Зато растёт после них отлично

Парадоксально, но чеснок хорошо развивается на грядках, где до него росли те же капуста, кабачки, огурцы, а также баклажаны, горох, озимая пшеница и горчица. Главное — не высаживать одновременно, а чередовать культуры по сезонам.

Почва имеет значение

Чеснок любит нейтральную или слабокислую суглинистую почву. Грядка должна быть удобрена и органикой, и минералкой. Без подкормок урожая не будет. Сколько удобрений вносить — зависит от состава почвы и погодных условий.

Чем подкармливать и когда

В период активного роста чесноку полезен жидкий коровяк. Для укрепления иммунитета подойдёт и дрожжевой раствор — он обогащает почву полезными веществами и помогает растениям противостоять болезням.

Не забывайте о защите

Фунгициды защищают от гнилей и грибковых заболеваний, а препараты от насекомых спасают чеснок от вредителей. Без обработки даже самый хороший сорт может не справиться с угрозами.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



