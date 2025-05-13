Не дожидайтесь лета: в мае пионы требуют эту процедуру — и тогда зацветут как никогда

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В мае пионы замирают в ожидании пышного шоу — но без вашей помощи оно может и не состояться. Мелкие бутоны и тусклые лепестки нередко становятся результатом одного упущения: отсутствия нужной подкормки в нужное время.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Идеальное питание — в нужный момент

Монофосфат калия — вот тот самый "волшебный порошок", который помогает пиону раскрыться во всей красе. В его составе два ключевых элемента:

• фосфор — отвечает за количество и размер бутонов,

• калий — делает стебли крепче, а цвет — насыщеннее.

Раствор готовится просто: 10 г препарата на 10 литров воды. Под взрослый куст уходит 5-7 литров. И важно: сначала почву нужно полить чистой водой, чтобы избежать ожогов корней.

Подкормок немного, а эффект — ошеломляющий

Первую подкормку делают в начале мая, вторую — через 7-10 дней. Уже после первого полива вы заметите: стебли становятся толще, бутоны набирают объём.

Если вашим кустам больше пяти лет, стоит усилить эффект, добавив в раствор 3 г борной кислоты, растворённой в тёплой воде. Это предотвратит пустоцветы и поможет цветам раскрыться в полную силу.

Учтите особенности почвы

Если почва кислая, за 2 дня до удобрения рассыпьте вокруг куста 200 г древесной золы. Это не только снизит кислотность, но и сделает основную подкормку эффективнее.

Что будет, если всё сделать правильно

Спустя 3-4 недели вы увидите результат: куст выпустит не 10-15, а до 40 крупных, ярких бутонов. Даже в сырую погоду цветы не опадут и сохранят форму до конца цветения.

И не забудьте: в мае никаких азотных удобрений! Они активизируют рост листвы, а цветение останется на втором плане.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

