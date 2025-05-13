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Вот почему ваши томаты не краснеют и покрываются пятнами — виноват не сорт

2:20
Садоводство

Почему у одних огородников томаты трескаются, покрываются пятнами и вянут, а у других — ровные, гладкие и сочные? Всё дело не в сорте и не в погоде, а в одной часто игнорируемой детали — стабильности ухода.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты

Главное — не "лихорадить" растения

Томаты болезненно реагируют на резкие перепады влажности. Сегодня — сухо, завтра — заливаем? Такой "хаос" оборачивается стрессом и снижением иммунитета. Корни не выдерживают: плоды трескаются, а листья покрываются пятнами.

Полив с умом

Вода должна поступать строго под корень. Ни в коем случае не по листьям — капли на солнце превращаются в линзы и вызывают ожоги, а в тени создают среду для грибков. Лучше — умеренно, но регулярно, чтобы избежать переувлажнения или пересушки.

Подкормки, без которых не будет урожая

Если вы заметили тёмные вдавленные пятна — это вершинная гниль. Она указывает на дисбаланс питания: при нехватке калия томат не может усваивать кальций. Выход — подкормки с обоими элементами в период завязывания плодов.

Удаляем всё лишнее

Нижние листья, особенно те, что касаются земли, — источник грибков и бактерий. Их нужно убирать, чтобы патогены не поднимались по стеблю после дождя или полива. То же касается пасынков: лучше оставить 1-2 стебля, чтобы растение направляло силы в корни.

Не душите томаты в теплице

В закрытом пространстве грибки чувствуют себя особенно комфортно. Поможет регулярное проветривание и мульча — она сохраняет структуру почвы и снижает испарение. До цветения можно применить медьсодержащие препараты — это укрепит защиту от фитофторы.

Начинаем с чистого листа

Перед посадкой землю стоит пролить кипятком или раствором марганцовки. Это простая мера снижает риск заражения — споры грибков долго живут в грунте и "оживают" при первых тёплых дождях.

Играем на опережение

Сорта с ранним сроком созревания — хитрый способ избежать болезней. Урожай вызревает до массового распространения фитофтороза, которое обычно случается в августе.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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