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Зелёная защита: как растения могут заменить химические препараты

3:52
Садоводство » Советы

В современном садоводстве всё больший акцент делается на экологические методы борьбы с вредителями. Многие садоводы стремятся избежать применения химических препаратов, которые могут негативно сказаться на здоровье и экосистеме. На помощь приходят растения, способные защитить ваш огород от вредителей благодаря своим природным свойствам. 

Две ромашки
Фото: commons.wikimedia.org by Микола Василечко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Две ромашки

Невен (календула)

Календулу можно встречать на многих огородах, и не случайно! Это великолепное цветущее растение привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки и пчелы, которые являются естественными хищниками вредителей. Кроме того, календулы выпускают эфирные масла, отпугивающие таких вредителей, как тля и белокрылка.

Как использовать:

  • Посадите календулу между рядами овощей; она предотвратит нашествие вредителей и украсит ваш огород.

Чеснок

Чеснок — это не только популярная специя, но и мощный защитник растений. Его резкий запах отпугивает множество насекомых, включая гусениц, мошек и тлю. Кроме того, чеснок обладает фунгицидными свойствами, что делает его отличным защитным средством от грибковых заболеваний.

Как использовать:

  • Сажайте чеснок рядом с капустой, помидорами и другими культурами, чтобы защитить их от вредителей.

Мелисса и другие травы

Мелисса, мята, розмарин и базилик — это не только ароматные и вкусные добавки в кулинарии, но и отличные защитники вашего огорода. Они излучают аромат, который отгоняет таких вредителей, как муравьи, тли и белокрылки. Также эти растения привлекают опылителей, что положительно сказывается на урожайности.

Как использовать:

  • Создайте травяной бордюр вокруг огорода или разместите их в междурядьях овощей.

Настурция

Настурция — это красивое цветущее растение, которое также известно своими защитными свойствами. Она привлекает многих полезных насекомых, таких как божьи коровки, и умеет отпугивать некоторых вредителей, например, капустных совок и белокрылок.

Как использовать:

  • Посадите настурцию в районах, подверженных нападению вредителей. Ее цветы также съедобны и могут украсить ваши блюда.

Лаванда

Лаванда — это не только популярное декоративное растение с прекрасным ароматом, но и мощный отпугиватель вредителей. Запах лаванды отталкивает таких насекомых, как комары, мухи и некоторые виды гусениц. Кроме того, она привлекает опылителей, что очень полезно для увеличения урожайности.

Как использовать:

  • Разместите лаванду вдоль границы вашего огорода или на клумбах, чтобы защитить другие растения.

Ромашка

Ромашка обладает множеством полезных свойств, включая антимикробные и репеллентные. Ее яркие цветы привлекают полезных насекомых, таких как пчелы и божьи коровки, которые будут защищать ваши культуры от вредителей.

Как использовать:

  • Используйте ромашку в качестве бордюра или создавайте смешанные посадки с другими растениями.

Выбор растений, которые могут обеспечить защиту вашему огороду — это разумный и экологически чистый подход к садоводству. Используя календулу, чеснок, мелиссу, настурцию, лаванду и ромашку, вы не только создадите красивый и разнообразный ландшафт, но и защитите свои овощи и фрукты от вредителей. Эти растения — настоящие союзники в борьбе за здоровый урожай без химических средств. Попробуйте включить их в свой огород, и вы будете приятно удивлены результатами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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