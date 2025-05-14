Змеи на участке? Эти методы прогонят их навсегда

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Встретить змею на собственном участке — удовольствие ниже среднего. Даже если это безобидный уж, впечатлений хватает. А если гадюка? Чтобы обезопасить себя, свою семью и животных, важно понимать: змеи появляются там, где для них созданы комфортные условия. Избавиться от них можно — и зачастую без вреда для экосистемы.

Фото: Flickr by Oregon State University, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змеи

Уберите всё, что привлекает змей

Змеи обожают укрытия, тепло и тишину. Чтобы не создавать им "уютную зону": Уберите валяющиеся доски, кучи мусора, строительные остатки, старые доски и кирпичи. Регулярно косите траву. Высокая растительность — идеальное укрытие. Проверьте участок на наличие нор. Если обнаружите — засыпьте, залейте водой или закройте крупным гравием. Держите компостные кучи и дровники в порядке. Используйте отпугивающие средства Змеи чувствительны к резким запахам и вибрации.

Народные методы: Нашатырный спирт, керосин, уксус, сухая горчица, нафталин (в шариках), чеснок и пеларгония (можно высадить вдоль забора) Современные решения: ультразвуковые отпугиватели, средства в гранулах ("Биогрядка" и др.) — безопасны для людей и домашних животных, но вызывают у змей отвращение Звуковые и вибрационные отпугиватели, вертушки, подвесные фольги или колокольчики — змеи не любят шум

Если змея уже на участке

Не паниковать. Не пытайтесь убить змею — это опасно.

Удалите змею с помощью длинной палки или обратитесь к профессионалам (службы по борьбе с вредителями).

Не подпускайте детей и домашних животных.

Помните: в большинстве регионов змеи охраняются законом, особенно редкие виды.

Защита участка на будущее

Металлическая сетка по периметру: с мелкой ячейкой, заглублённая в землю на 20-30 см.

Засеянные полосы с растениями с сильным запахом (горчица, пижма, чеснок).

Регулярные осмотры: особенно в весенне-летний период, когда змеи наиболее активны.

Полезно знать

Что делать при укусе: сразу обратиться к врачу. Не накладывайте жгут и не отсасывайте яд.

Профилактика всегда лучше борьбы. Чем меньше укрытий, тем меньше шансов встретить змею.

Змеи боятся шума, вибрации, света и резких запахов. Используйте это.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

