Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас
Мышцы вырастут как на дрожжах, а лишний вес уйдёт: 6 ключевых советов для силовых тренировок
Удивительный трюк летучих мышей: пьют на лету, сохраняя баланс
Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне
Елена Перминова высказалась о разнице в возрасте с молодым избранником
Катя Гордон поделилась откровенными воспоминаниями о прошлом: чуть не умерла при родах, драки и нищета

Змеи на участке? Эти методы прогонят их навсегда

2:36
Садоводство

Встретить змею на собственном участке — удовольствие ниже среднего. Даже если это безобидный уж, впечатлений хватает. А если гадюка? Чтобы обезопасить себя, свою семью и животных, важно понимать: змеи появляются там, где для них созданы комфортные условия. Избавиться от них можно — и зачастую без вреда для экосистемы.

Змеи
Фото: Flickr by Oregon State University, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змеи

Уберите всё, что привлекает змей

Змеи обожают укрытия, тепло и тишину. Чтобы не создавать им "уютную зону": Уберите валяющиеся доски, кучи мусора, строительные остатки, старые доски и кирпичи. Регулярно косите траву. Высокая растительность — идеальное укрытие. Проверьте участок на наличие нор. Если обнаружите — засыпьте, залейте водой или закройте крупным гравием. Держите компостные кучи и дровники в порядке. Используйте отпугивающие средства Змеи чувствительны к резким запахам и вибрации.

  1. Народные методы: Нашатырный спирт, керосин, уксус, сухая горчица, нафталин (в шариках), чеснок и пеларгония (можно высадить вдоль забора)
  2. Современные решения: ультразвуковые отпугиватели, средства в гранулах ("Биогрядка" и др.) — безопасны для людей и домашних животных, но вызывают у змей отвращение Звуковые и вибрационные отпугиватели, вертушки, подвесные фольги или колокольчики — змеи не любят шум

Если змея уже на участке

Не паниковать. Не пытайтесь убить змею — это опасно.
Удалите змею с помощью длинной палки или обратитесь к профессионалам (службы по борьбе с вредителями).
Не подпускайте детей и домашних животных.
Помните: в большинстве регионов змеи охраняются законом, особенно редкие виды.

Защита участка на будущее

Металлическая сетка по периметру: с мелкой ячейкой, заглублённая в землю на 20-30 см.
Засеянные полосы с растениями с сильным запахом (горчица, пижма, чеснок).
Регулярные осмотры: особенно в весенне-летний период, когда змеи наиболее активны.

Полезно знать

Что делать при укусе: сразу обратиться к врачу. Не накладывайте жгут и не отсасывайте яд.
Профилактика всегда лучше борьбы. Чем меньше укрытий, тем меньше шансов встретить змею.
Змеи боятся шума, вибрации, света и резких запахов. Используйте это.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Домашние животные
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Последние материалы
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас
Мышцы вырастут как на дрожжах, а лишний вес уйдёт: 6 ключевых советов для силовых тренировок
Удивительный трюк летучих мышей: пьют на лету, сохраняя баланс
Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне
Елена Перминова высказалась о разнице в возрасте с молодым избранником
Катя Гордон поделилась откровенными воспоминаниями о прошлом: чуть не умерла при родах, драки и нищета
Селёдка под шубой как культурный код: что ищут гости в кафе советского типа?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.