Змеи на участке? Эти методы прогонят их навсегда

Встретить змею на собственном участке — удовольствие ниже среднего. Даже если это безобидный уж, впечатлений хватает. А если гадюка? Чтобы обезопасить себя, свою семью и животных, важно понимать: змеи появляются там, где для них созданы комфортные условия. Избавиться от них можно — и зачастую без вреда для экосистемы.
Змеи обожают укрытия, тепло и тишину. Чтобы не создавать им "уютную зону": Уберите валяющиеся доски, кучи мусора, строительные остатки, старые доски и кирпичи. Регулярно косите траву. Высокая растительность — идеальное укрытие. Проверьте участок на наличие нор. Если обнаружите — засыпьте, залейте водой или закройте крупным гравием. Держите компостные кучи и дровники в порядке. Используйте отпугивающие средства Змеи чувствительны к резким запахам и вибрации.
Не паниковать. Не пытайтесь убить змею — это опасно.
Удалите змею с помощью длинной палки или обратитесь к профессионалам (службы по борьбе с вредителями).
Не подпускайте детей и домашних животных.
Помните: в большинстве регионов змеи охраняются законом, особенно редкие виды.
Металлическая сетка по периметру: с мелкой ячейкой, заглублённая в землю на 20-30 см.
Засеянные полосы с растениями с сильным запахом (горчица, пижма, чеснок).
Регулярные осмотры: особенно в весенне-летний период, когда змеи наиболее активны.
Что делать при укусе: сразу обратиться к врачу. Не накладывайте жгут и не отсасывайте яд.
Профилактика всегда лучше борьбы. Чем меньше укрытий, тем меньше шансов встретить змею.
Змеи боятся шума, вибрации, света и резких запахов. Используйте это.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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