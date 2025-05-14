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Идеальная изгородь без хлопот: что посадить вдоль забора

2:32
Садоводство

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) — один из самых универсальных и эффектных кустарников в декоративном садоводстве. Его глянцевые ярко-зелёные листья, аккуратная крона и способность переносить даже суровые условия сделали его фаворитом ландшафтных дизайнеров и дачников.

Кизильник
Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кизильник

Внешний вид и особенности

Этот листопадный кустарник достигает 1,5-2 м в высоту и отличается плотной листвой. Весной и летом — насыщенно-зелёной и блестящей, осенью — окрашивается в багряно-оранжевые оттенки. Осенью на кусте также появляются мелкие тёмные ягодки, которые долго держатся и добавляют декоративности.

Где сажать

  • Местоположение: солнечное или полутенистое

  • Почва: дренированная, без застоя влаги. Подходит почти любой тип грунта, включая глинистый и каменистый

  • Глубина грунтовых вод: ниже 2 метров

  • Расстояние при посадке: не ближе 1-2 метров от других кустов

Как сажать

Высаживают весной или осенью. Посадочная яма — глубиной 50-60 см. На дно — слой дренажа (щебень, гравий). Корни присыпают плодородной смесью (дерновая земля, перегной, песок). После посадки обильно поливают и мульчируют.

Уход без хлопот

  • Полив: взрослый куст — 1 раз в неделю (6-6,5 л), в жару — 2 раза. Молодые саженцы до 2 лет — 3 раза в неделю по 3 л.

  • Рыхление: после полива — обязательно.

  • Подкормки: весной — азотные удобрения, летом — калийно-фосфорные.

  • Обрезка: переносит отлично. Можно стричь в любой сезон, формируя живые изгороди, бордюры или аккуратные шары.

  • Морозоустойчивость: укрытие не нужно, но молодым растениям в первый год можно подсыпать листовой подстил.

Размножение

  • Семенами: требует стратификации (хранение в холоде). Всходы — неравномерные.

  • Черенками: самый простой способ. Используют полуодревесневшие побеги, обрабатывают стимулятором и укореняют в лёгком субстрате.

Где применяют

  • Живые изгороди (отлично поддаётся формировке)

  • Бордюры, фоновая посадка

  • Одиночные кусты и групповые композиции

  • Альпийские горки, опушки, декоративные линии вдоль дорожек

Уточнения

Живая изгородь — забор (изгородь, ограда), представляющий собой посадку растений, служащую для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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