Лоза под прицелом: одна ошибка — и виноградник превратится в пустыню

Весна — время, когда виноградная лоза просыпается… и вместе с ней — вредители. Пока вы любуетесь свежими зелёными побегами, незаметные враги уже начинают атаковать. Промедление на этом этапе может обернуться потерей не только листьев, но и будущего урожая.
Как только на лозе появляются молодые побеги, нужно действовать. Именно в этот период насекомые наиболее активны, а растение ещё не успело набрать силу. Обработка на старте сезона позволяет остановить колонии до того, как они расползутся по всему кусту.
Если сделать это вовремя, виноград щедро отплатит даже в самый капризный сезон.
Есть несколько вариантов:
Подкормка в сочетании с защитными средствами усиливает иммунитет лозы. Здоровое растение само по себе гораздо менее привлекательно для вредителей.
Каждое действие в винограднике — не просто уход, а шаг к богатому урожаю. Забота на раннем этапе — залог спокойного сезона.
Лоза́ — название тонкой и длинной разновидности стебля (травянистого или одревесневшего), характерного главным образом для растений рода Виноград (Vitis), а также для некоторых других (в частности, некоторых видов рода Ива (Salix)); в узком смысле обычно применяется именно в отношении побегов винограда и всего семейства Виноградовые (Vitaceae).
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