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Лоза под прицелом: одна ошибка — и виноградник превратится в пустыню

1:57
Садоводство

Весна — время, когда виноградная лоза просыпается… и вместе с ней — вредители. Пока вы любуетесь свежими зелёными побегами, незаметные враги уже начинают атаковать. Промедление на этом этапе может обернуться потерей не только листьев, но и будущего урожая.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Критический момент — начало роста

Как только на лозе появляются молодые побеги, нужно действовать. Именно в этот период насекомые наиболее активны, а растение ещё не успело набрать силу. Обработка на старте сезона позволяет остановить колонии до того, как они расползутся по всему кусту.

Если сделать это вовремя, виноград щедро отплатит даже в самый капризный сезон.

Чем и как обрабатывать

Есть несколько вариантов:

  • Системные средства проникают в ткани растения и делают лозу "невкусной" для вредителей на длительное время.
  • Биологические препараты мягче — они безопасны для полезных насекомых и не вредят почве. Можно использовать часто.
  • Химические инсектициды работают быстро, но требуют строго соблюдать дозировку и не опрыскивать в жару или ветер.
  • Оптимальное время для обработки — раннее утро или вечер, когда нет солнца и ветра: так препарат не испаряется и работает эффективнее.

Комбинируйте защиту и питание

Подкормка в сочетании с защитными средствами усиливает иммунитет лозы. Здоровое растение само по себе гораздо менее привлекательно для вредителей.

  • Стратегия против невидимых врагов
  • Осматривайте лозу регулярно.
  • Меняйте препараты, чтобы у вредителей не вырабатывался иммунитет.
  • Не забывайте про обрезку, рыхление и удобрения — это тоже часть защиты.

Каждое действие в винограднике — не просто уход, а шаг к богатому урожаю. Забота на раннем этапе — залог спокойного сезона.

Уточнения

Лоза́ — название тонкой и длинной разновидности стебля (травянистого или одревесневшего), характерного главным образом для растений рода Виноград (Vitis), а также для некоторых других (в частности, некоторых видов рода Ива (Salix)); в узком смысле обычно применяется именно в отношении побегов винограда и всего семейства Виноградовые (Vitaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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