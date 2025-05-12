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Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали

1:46
Садоводство

Садоводы нашли нового союзника в борьбе с вредителями, и это совсем не химия. У него перья, длинная шея и невероятный аппетит.

Домашняя утка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашняя утка

Индийская бегущая утка — не просто экзотическая птица, а настоящий природный пылесос для слизней и насекомых. Весной, когда в саду появляется всё больше вредителей, эта утка становится живым щитом, оберегающим урожай от ползучих и шуршащих захватчиков.

Почему именно индийская утка

Она не ходит переваливаясь, как обычные утки, а буквально носится по участку. Удивительно, но её любимое лакомство — это слизни. Причём теперь выяснилось, что ей пришлись по вкусу и клопы. Как результат — меньше насекомых, больше спокойствия.

"Сад без химии — это возможно", — говорят те, кто уже поселил этих пернатых охотников у себя на участке.

И действительно, всё больше дачников выбирают именно этот способ борьбы с вредителями.

Уход за утками несложен:

  • Им нужен простор и возможность свободно бегать.
  • Лучше всего заводить не одну, а хотя бы пару — они социальные и чувствуют себя увереннее в стае.
  • Им по вкусу не только вредители, но и свежая зелень, утиный корм и нарезанные овощи.

Как и любая уважающая себя утка, она обожает воду — без бассейна не обойтись.
На ночь им потребуется тёплый, безопасный курятник — защита от хищников обязательна.

Индийская утка — это не просто украшение сада, а живой помощник в экологичном земледелии. Она работает целыми днями, не просит зарплату и приносит удовольствие одним своим присутствием.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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