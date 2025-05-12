Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали

Садоводы нашли нового союзника в борьбе с вредителями, и это совсем не химия. У него перья, длинная шея и невероятный аппетит.
Индийская бегущая утка — не просто экзотическая птица, а настоящий природный пылесос для слизней и насекомых. Весной, когда в саду появляется всё больше вредителей, эта утка становится живым щитом, оберегающим урожай от ползучих и шуршащих захватчиков.
Она не ходит переваливаясь, как обычные утки, а буквально носится по участку. Удивительно, но её любимое лакомство — это слизни. Причём теперь выяснилось, что ей пришлись по вкусу и клопы. Как результат — меньше насекомых, больше спокойствия.
"Сад без химии — это возможно", — говорят те, кто уже поселил этих пернатых охотников у себя на участке.
И действительно, всё больше дачников выбирают именно этот способ борьбы с вредителями.
Уход за утками несложен:
Как и любая уважающая себя утка, она обожает воду — без бассейна не обойтись.
На ночь им потребуется тёплый, безопасный курятник — защита от хищников обязательна.
Индийская утка — это не просто украшение сада, а живой помощник в экологичном земледелии. Она работает целыми днями, не просит зарплату и приносит удовольствие одним своим присутствием.
У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.
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