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Не добавляешь соль в огород? Значит, собираешь сорняки, а не урожай

1:52
Садоводство

Казалось бы, обычная поваренная соль — что в ней может быть полезного для сада? А вот наши бабушки знали её секрет: грамотно применённая соль помогает получить крепкий, вкусный и защищённый урожай. Главное — не переборщить.

соль
Фото: pxhere
соль

Что делает соль в огороде

Соль работает как природный антисептик. Она подавляет грибки и бактерии, вызывающие гниение корней, а ещё обогащает почву натрием, улучшая усвоение питательных веществ.

Особенно хорошо соль "работает" на грядках с:

  • луком и чесноком - делает луковицы сочными и плотными;

  • свеклой - повышает сладость;

  • морковью - но дозу снижают вдвое.

Раствор: 100 г соли на 10 л воды. Полив проводят в начале июня, строго под корень, не попадая на листья.

Против сорняков и вредителей

Посыпьте солью тропинки между грядками — и сорняки забудут дорогу на участок. Метод особенно полезен во влажном климате, где зелень растёт круглый год. Но есть нюанс: там, где вы посолили землю, нельзя будет сажать ничего минимум 2-3 года.

Для борьбы с улитками достаточно слегка припорошить землю вокруг капусты — вредители не любят такие участки и обходят их стороной.

Важно знать

  • Используйте только каменную соль без добавок. Йодированная или морская не подойдёт.

  • Вносите не чаще 1 раза в сезон, и только на глинистых почвах, где соль не вымоется быстро.

  • После сезона обильно пролейте грядки дождевой водой или внесите гипс (1 кг на 10 м²), чтобы смягчить эффект.

Соль — сильное средство. Используйте её с умом, и она станет вашим союзником в борьбе за урожай.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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