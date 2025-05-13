Не добавляешь соль в огород? Значит, собираешь сорняки, а не урожай

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Казалось бы, обычная поваренная соль — что в ней может быть полезного для сада? А вот наши бабушки знали её секрет: грамотно применённая соль помогает получить крепкий, вкусный и защищённый урожай. Главное — не переборщить.

Фото: pxhere соль

Что делает соль в огороде

Соль работает как природный антисептик. Она подавляет грибки и бактерии, вызывающие гниение корней, а ещё обогащает почву натрием, улучшая усвоение питательных веществ.

Особенно хорошо соль "работает" на грядках с:

луком и чесноком - делает луковицы сочными и плотными;

свеклой - повышает сладость;

морковью - но дозу снижают вдвое.

Раствор: 100 г соли на 10 л воды. Полив проводят в начале июня, строго под корень, не попадая на листья.

Против сорняков и вредителей

Посыпьте солью тропинки между грядками — и сорняки забудут дорогу на участок. Метод особенно полезен во влажном климате, где зелень растёт круглый год. Но есть нюанс: там, где вы посолили землю, нельзя будет сажать ничего минимум 2-3 года.

Для борьбы с улитками достаточно слегка припорошить землю вокруг капусты — вредители не любят такие участки и обходят их стороной.

Важно знать

Используйте только каменную соль без добавок. Йодированная или морская не подойдёт.

Вносите не чаще 1 раза в сезон, и только на глинистых почвах, где соль не вымоется быстро.

После сезона обильно пролейте грядки дождевой водой или внесите гипс (1 кг на 10 м²), чтобы смягчить эффект.

Соль — сильное средство. Используйте её с умом, и она станет вашим союзником в борьбе за урожай.