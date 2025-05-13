Всего ложка при посадке — и ваши огурцы больше не будут горчить

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вас тоже раздражают горькие огурцы, которые портят салаты и настроение? Забудьте про советы "выбирать правильный сорт" — горечь появляется не от него, а от стресса. Жара, нехватка воды, резкие перепады температуры — всё это заставляет растение вырабатывать кукурбитацин. Именно он и отвечает за горький вкус. Но есть простой и недорогой способ избежать этого.

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Что добавить в лунку при посадке огурцов

Обычный крахмал — из картофеля или кукурузы. Он решает сразу две задачи:

сохраняет влагу в зоне корней;

подпитывает растение углеводами, помогая пережить капризы погоды.

На каждую лунку — по 1 столовой ложке. Перемешайте с землёй и только после этого высаживайте рассаду. Для усиления эффекта сверху положите слой мульчи — соломы или опилок в 5-7 см. Это защитит от перегрева и удержит влагу в жару.

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