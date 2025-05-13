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Всего ложка при посадке — и ваши огурцы больше не будут горчить

1:55
Садоводство

Вас тоже раздражают горькие огурцы, которые портят салаты и настроение? Забудьте про советы "выбирать правильный сорт" — горечь появляется не от него, а от стресса. Жара, нехватка воды, резкие перепады температуры — всё это заставляет растение вырабатывать кукурбитацин. Именно он и отвечает за горький вкус. Но есть простой и недорогой способ избежать этого.

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

Что добавить в лунку при посадке огурцов

Обычный крахмал — из картофеля или кукурузы. Он решает сразу две задачи:

  • сохраняет влагу в зоне корней;

  • подпитывает растение углеводами, помогая пережить капризы погоды.

На каждую лунку — по 1 столовой ложке. Перемешайте с землёй и только после этого высаживайте рассаду. Для усиления эффекта сверху положите слой мульчи — соломы или опилок в 5-7 см. Это защитит от перегрева и удержит влагу в жару.

Как ухаживать за огурцами, чтобы урожай был обильным

  • Полив — только рано утром и строго под корень. Вода на листьях = ожоги и мучнистая роса.

  • Цветение и завязи — опрыскивайте борной кислотой (2 г на 10 л воды) раз в 10 дней.

  • Желтеют листья? Приготовьте настой крапивы: измельчите траву, залейте водой, настаивайте неделю, разбавьте 1:10 и полейте.

  • Сбор урожая — каждые 2-3 дня. Не давайте огурцам перерастать: большие плоды тормозят развитие новых.

  • Продление плодоношения — в конце июля подкормите дрожжами (10 г на 10 л воды).

  • Если лето холодное — поставьте над грядками арки и укройте рубероидом. При температуре ниже +15°С огурцы сбрасывают бутоны и теряют корни.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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