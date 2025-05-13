Желтеют листья чеснока? Добавьте 3 ложки этого — и спасёте весь урожай

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если хотите получить крупные, сочные головки чеснока — просто посадить его недостаточно. Май — ключевой месяц, когда чесноку особенно нужны подкормки. Правильное питание в этот период буквально решает судьбу будущего урожая: без него растения останутся слабыми, а головки — мелкими и безвкусными.

Фото: Own work by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

Как и чем удобрять чеснок весной

Весной почва ещё насыщена влагой, поэтому важно не переусердствовать: излишек удобрений в сырой земле может обернуться гниением. Лучше сочетать минеральные и органические составы, внося их вместе с поливом.

1. Аммиачное удобрение

Растворите 30 г аммиачной селитры в 10 л воды — это классическая подкормка, ускоряющая рост и укрепляющая растения.

2. Калий + фосфор

С момента формирования головок чесноку нужно больше фосфора и калия. Используйте нитрофоску, нитроаммофос или калийную соль — они способствуют наращиванию массы.

3. Нашатырный спирт

Это не только удобрение, но и защита от вредителей. Смешайте 3 ст. л. нашатыря с 10 л воды и аккуратно полейте почву под корень (не попадая на перья — они могут пожелтеть). Такой полив особенно полезен, если у чеснока начинают желтеть листья.

Признаки дефицита питательных веществ

Подсохшие кончики листьев — сигнал нехватки азота. Срочно добавьте мочевину или аммиачную селитру.

Желтизна всей ботвы — показатель высокой кислотности почвы. Рассыпьте доломитовую муку между рядами.

Бледно-зелёный цвет — признак дефицита калия. Поможет зола.

Медленный рост — чеснок "голодает". Подкормите азотными или органическими составами.

Своевременное питание — залог не просто выживания, а настоящего урожайного триумфа.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

