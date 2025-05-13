Желтеют листья чеснока? Добавьте 3 ложки этого — и спасёте весь урожай

Если хотите получить крупные, сочные головки чеснока — просто посадить его недостаточно. Май — ключевой месяц, когда чесноку особенно нужны подкормки. Правильное питание в этот период буквально решает судьбу будущего урожая: без него растения останутся слабыми, а головки — мелкими и безвкусными.
Весной почва ещё насыщена влагой, поэтому важно не переусердствовать: излишек удобрений в сырой земле может обернуться гниением. Лучше сочетать минеральные и органические составы, внося их вместе с поливом.
1. Аммиачное удобрение
Растворите 30 г аммиачной селитры в 10 л воды — это классическая подкормка, ускоряющая рост и укрепляющая растения.
2. Калий + фосфор
С момента формирования головок чесноку нужно больше фосфора и калия. Используйте нитрофоску, нитроаммофос или калийную соль — они способствуют наращиванию массы.
3. Нашатырный спирт
Это не только удобрение, но и защита от вредителей. Смешайте 3 ст. л. нашатыря с 10 л воды и аккуратно полейте почву под корень (не попадая на перья — они могут пожелтеть). Такой полив особенно полезен, если у чеснока начинают желтеть листья.
Подсохшие кончики листьев — сигнал нехватки азота. Срочно добавьте мочевину или аммиачную селитру.
Желтизна всей ботвы — показатель высокой кислотности почвы. Рассыпьте доломитовую муку между рядами.
Бледно-зелёный цвет — признак дефицита калия. Поможет зола.
Медленный рост — чеснок "голодает". Подкормите азотными или органическими составами.
Своевременное питание — залог не просто выживания, а настоящего урожайного триумфа.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.
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