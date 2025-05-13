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Фольга в помощь дачнику: как блестящий лайфхак экономит время и нервы

2:20
Садоводство

Обычно фольга лежит на кухне рядом с формочками для запеканки. Но у умных дачников она поселилась в сарае — и используется для самых неожиданных задач. Этот бюджетный и универсальный материал помогает не только дома, но и в саду. Рассказываем, как обычный рулон может стать помощником в уборке, защите растений и даже ремонте.

Фольга
Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

1. Отпугивает птиц и грызунов

Птицы не любят блестящее. Повесьте несколько полос фольги на ветки деревьев или кусты, и урожай останется нетронутым. А если обернуть фольгой стволы деревьев — мыши и крысы подумают дважды, прежде чем пытаться туда забраться: текстура и звук им неприятны.

2. Защищает садовые инструменты

Фольга — как броня. Оберните ею металлические части лопат, грабель или секаторов — и они не поржавеют в сырую погоду. Особенно полезно, если храните инвентарь на улице или в неотапливаемом помещении.

3. Очищает кастрюли и решетки

Комок фольги вместо губки отлично справится с пригоревшей едой и налетом на сковородах, противнях и решетках гриля. Просто добавьте моющее средство — и трите без усилий. Такой лайфхак отлично работает и в духовке.

4. Затачивает ножницы

Сложите лист фольги несколько раз и начинайте резать — даже тупые ножницы станут работать лучше. Метод не заменит профессиональную заточку, но поможет в нужный момент.

5. Полирует серебро

В таз налейте горячую воду, добавьте соду или соль и фольгу, затем положите потемневшее серебро. Через пару минут весь налет окажется… на фольге. Просто, дёшево и эффективно.

6. Подменяет малярный скотч

При покраске мебели или окон алюминиевая фольга может защитить труднодоступные места от краски. Она гнется, точно повторяя контуры, и снимается без следов.

7. Устраняет сквозняки

Если под рукой нет утеплителя — фольга выручит. Просто скомкайте и заткните щель под дверью или в оконной раме. Временно, но эффективно.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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