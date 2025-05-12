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Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах

1:51
Садоводство

Удобрения? Дорогие препараты? Не обязательно. Иногда, чтобы получить больше картошки, достаточно простого трюка: при посадке кинуть в лунку не только клубень, но и… пару крупинок другого растения. Этот лайфхак передают на огородных форумах по сарафанному радио.

Картофель
Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофель

Что положить в лунку вместе с картошкой

Добавьте в каждую ямку при посадке 2-3 семени фасоли или гороха. Бобовые не только не мешают картофелю, а наоборот — помогают ему расти быстрее, мощнее и с меньшими усилиями с вашей стороны.

Как это работает

Секрет — в клубеньковых бактериях, которые живут на корнях фасоли. Они превращают атмосферный азот в форму, которую легко усваивают растения. А значит, картофель, растущий рядом, получает бесплатную подкормку прямо под землей. Это как если бы рядом всё лето работал медленный дозатор азота.

Дополнительный бонус: фасоль помогает сдерживать некоторых вредителей. А вы, кроме богатого урожая картошки, получите ещё и свежие стручки.

Как поливать картошку, чтобы не загубить урожай

Картофель не любит лишнюю влагу.

Поливать его нужно всего дважды за сезон:

  • После появления всходов — для набора ботвы.

  • Во время цветения — когда закладываются клубни.

Дальше — стоп. Избыточная влага после цветения не ускоряет рост, а только провоцирует фитофтору и гниение клубней. Чтобы защитить посадки в августе, обработайте ботву бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

Простой совет с фасолью — старый, как дача, но по-прежнему работает. Попробуйте, и осенью удивитесь, сколько картошки будет под каждым кустом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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