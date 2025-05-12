Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах

Удобрения? Дорогие препараты? Не обязательно. Иногда, чтобы получить больше картошки, достаточно простого трюка: при посадке кинуть в лунку не только клубень, но и… пару крупинок другого растения. Этот лайфхак передают на огородных форумах по сарафанному радио.
Добавьте в каждую ямку при посадке 2-3 семени фасоли или гороха. Бобовые не только не мешают картофелю, а наоборот — помогают ему расти быстрее, мощнее и с меньшими усилиями с вашей стороны.
Секрет — в клубеньковых бактериях, которые живут на корнях фасоли. Они превращают атмосферный азот в форму, которую легко усваивают растения. А значит, картофель, растущий рядом, получает бесплатную подкормку прямо под землей. Это как если бы рядом всё лето работал медленный дозатор азота.
Дополнительный бонус: фасоль помогает сдерживать некоторых вредителей. А вы, кроме богатого урожая картошки, получите ещё и свежие стручки.
Картофель не любит лишнюю влагу.
Поливать его нужно всего дважды за сезон:
После появления всходов — для набора ботвы.
Во время цветения — когда закладываются клубни.
Дальше — стоп. Избыточная влага после цветения не ускоряет рост, а только провоцирует фитофтору и гниение клубней. Чтобы защитить посадки в августе, обработайте ботву бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).
Простой совет с фасолью — старый, как дача, но по-прежнему работает. Попробуйте, и осенью удивитесь, сколько картошки будет под каждым кустом.
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