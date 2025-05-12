Эти цветы переживут и июль, и вашу забывчивость — полив им не нужен

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жара за окном, как в пустыне, а поливать цветы некогда (или просто лень)? Тогда пора пересмотреть список растений на вашей клумбе. Эти пятеро не просто выживут — они устроят настоящий парад цвета даже тогда, когда земля трескается от зноя.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Садовод

1. Портулак: цветущий коврик для ленивых

Эта кроха-растение выручит, когда всё остальное завянет. Портулак покрывается яркими цветками, похожими на миниатюрные розы, и не требует почти никакого ухода. Его родина — жаркая Южная Америка, и влага для него — как приятный бонус, а не жизненная необходимость. Выбирайте для солнечных участков, и он сделает всё остальное сам.

2. Лаванда: аромат Средиземноморья на даче

Кто сказал, что красиво и просто — несовместимые вещи? Лаванда украшает сад нежными колосками сиреневых, голубых и розовых оттенков, пахнет как мечта и совершенно не боится зноя. В жарком климате Средиземноморья она чувствует себя, как дома, — и у вас будет чувствовать себя так же.

3. Газания: когда солнце — топливо

Если цветок родом из Южной Африки, можно не сомневаться — жара ему только в радость. Газания, похожая на яркую ромашку, раскрывает свои лепестки только под солнцем, а на ночь аккуратно закрывается. Её палитра — как пламя: желтый, оранжевый, красный, бронзовый. Клумба будет выглядеть так, будто её нарисовали маслом.

4. Космея: ажурная выносливость

На вид — воздушная, на деле — настоящая выживальщица. Космея цветет всё лето, радуя глаз цветами всех оттенков радуги. Даже в сорокаградусную жару она не теряет форму, продолжая стоически цвести без всяких капризов.

5. Вербена: на всё лето и без капли жалоб

Это растение зацветает в июне — и не останавливается до осени. Её зонтики из мелких цветков бывают самых разных оттенков — от белоснежного до бордового. Некоторые сорта вообще забывают, что такое засуха. Главное — дать ей старт, а дальше она справится сама.