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Секрет урожая в горшке: растет на балконе, плодоносит как в саду

1:56
Садоводство

Хотите одновременно украсить сад, удивить соседей и собрать полезный урожай? Тогда физалис — ваш выбор. Это многолетнее растение родом из Перу похоже на куст, усыпанный фонариками. А внутри — съедобные плоды с оранжевой кожицей и неожиданно приятным вкусом.

Физалис ягодный
Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Физалис ягодный

Как сажать физалис

Начинайте выращивание с февраля — сеют семена в горшки под укрытием. Температура — от 20 до 22°C, свет нужен, как у звезды на сцене. К маю, когда минует угроза заморозков, можно переселять растения в сад или балконные кашпо.

Важно: физалису нужно солнце и отсутствие ветра — длинные стебли (до 80 см!) легко гнутся и ломаются.

В грунт сажайте с промежутком 50 см, предварительно сделав дренаж из песка. В горшке — не забудьте про отверстия и глиняный дренаж.

Как ухаживать

Подвяжите стебли, не ждите, пока ветер сделает это за вас. Полив — умеренный, но регулярный. Почва должна подсыхать между поливами. Мульча поможет сохранить влагу. Физалис не любит мороз: на зиму — в укрытие или под листву.

Когда собирать плоды

С конца августа фонарики начинают сохнуть — это сигнал, что пора собирать урожай. Не торопитесь: недозрелые ягоды могут быть токсичны. Созревшие — оранжево-жёлтые, размером со сливу. Вкус — кисло-сладкий с ноткой горечи, богатые витаминами C, B, железом и бета-каротином.

Есть можно в свежем виде, в виде варенья, или использовать как украшение тортов. А ещё физалис шикарен в чатни к мясу.

Совет: если сомневаетесь, вызревает ли ваш урожай — выращивайте физалис ради красоты, а ешьте — покупной.

Уточнения

Физа́лис — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae). Название происходит от греч. φυσαλίς — «пузырь», что связано с формой чашечки, окружающей плод.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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