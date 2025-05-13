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Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем

4:34
Садоводство

Хорошая теплица — это не только крепкий каркас, но и правильно подобранный поликарбонат. Одна ошибка — и вместо ранних помидоров получите перегрев, запотевшие стены или треснувший купол. Рассказываем, на что смотреть при покупке, чем отличаются сотовые листы от монолитных и как не попасться на маркетинговые ловушки.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

Что такое поликарбонат

Это полимерный пластик из термопластов, выпускается в двух видах:

  • Монолитный — сплошной, тяжёлый, прозрачный, но не гнётся и плохо сохраняет тепло. Больше подходит для козырьков, но не для теплиц.

  • Сотовый — лёгкий, с воздушными камерами внутри. Гнётся, сохраняет тепло и отлично работает в условиях резких перепадов температуры.

Для теплиц подходит только сотовый поликарбонат. Он легче, дешевле и сохраняет микроклимат лучше, чем стекло или монолит.

На что обращать внимание при выборе

1. Толщина

  • 4 мм — подойдёт для временных, сезонных теплиц в мягком климате

  • 6 мм — универсальный вариант для большинства регионов

  • 8 мм и выше — для капитальных теплиц с отоплением и снеговой нагрузкой

Чем толще лист — тем он прочнее, но и тяжелее. Для арочных конструкций выбирайте тонкие листы: их легче гнуть, и они не треснут. А если каркас деревянный — не берите слишком массивный пластик, он может сломать конструкцию.

Совет: если нужен лёгкий, но крепкий лист — просто уменьшите расстояние между элементами каркаса.

2. Плотность

От плотности зависит, выдержит ли материал снег, ветер и удар по неосторожности. Плотные листы сложно продавить пальцем. А вот облегчённые (особенно с низкой ценой) легко проминаются и быстро теряют форму.

Для простых парников подойдут облегчённые плиты. Для больших, отапливаемых теплиц — только усиленные варианты с высокой плотностью.

Не путайте: плотность — это не вес упаковки! Вес — это общая масса листа, а плотность — сколько весит квадратный метр. И именно она влияет на прочность.

3. Защита от ультрафиолета

Без УФ-защиты даже самый качественный лист через пару лет станет жёлтым, мутным и начнёт крошиться. У ответственных производителей защита бывает двух типов:

  • Добавки в массу — внутри материала

  • Плёнка (коэкструзия) — наносится снаружи, незаметна глазом

Хорошо, если есть оба. Но самая надёжная — плёнка. И обязательно смотрите, с какой стороны она нанесена — на ней будет маркировка. Укладывать лист надо этой стороной наружу.

4. Геометрия сот

Да-да, форма внутренних перегородок тоже имеет значение.

  • Прямоугольные — более прозрачные, но слабые

  • Квадратные — баланс между светом и прочностью

  • Шестиугольные — очень прочные, но затемняют теплицу

Иногда добавляют горизонтальное ребро — это усиливает лист, но делает его менее гибким.

5. Цвет и светопроницаемость

Бесцветный лист — самый светлый, подходит для большинства культур. Цветные варианты могут создавать тень:

  • Жёлтые и оранжевые — для теплолюбивых растений

  • Зелёные и фиолетовые — для культур, предпочитающих рассеянный свет

Цвет влияет не только на эстетику, но и на урожай. Бледная малина и тянущиеся огурцы — частый результат слишком тёмного покрытия.

Кратко: что выбрать

  • Если теплица летняя, в тёплом регионе — берите 4 мм толщину, плотность до 0,55

  • Для осенне-весенней — толщина 6 мм, плотность 0,6

  • Всесезонная с отоплением — толщина минимум 8 мм, плотность не ниже 0,7

  • УФ-защита — обязательно, в идеале внешняя плёнка

  • Каркас деревянный — не перегружайте, используйте лёгкие листы

  • Арочная теплица — не берите слишком толстый пластик, может треснуть при изгибе

  • Цвет — выбирайте по культуре, а не только по дизайну

Покупайте только у проверенных производителей. Их листы соответствуют стандартам, не крошатся через два сезона и дают хороший светопоток.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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