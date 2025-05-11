Горшок на солнце, душа в тени: розмарин раскрыл свою капризную натуру

Розмарин — не просто ароматное растение. Это настоящий герой кухни и сада, который может радовать своим насыщенным вкусом и запахом круглый год, если знать несколько простых правил.
Розмарин обожает солнце. Поэтому идеальное место для горшка — подоконник с ярким светом, но без резких перепадов температуры и сквозняков. Главное — держать его подальше от батарей и обогревателей.
Сажать можно двумя способами:
Чтобы корни "дышали", время от времени аккуратно рыхлите верхний слой почвы. Это:
Горшечный розмарин — скромняга. Его мелкая корневая система не требует много удобрений. Но раз в месяц можно побаловать его жидким удобрением для ароматических трав. Главное — не переборщить с дозировкой.
Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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