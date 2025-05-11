Горшок на солнце, душа в тени: розмарин раскрыл свою капризную натуру

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розмарин — не просто ароматное растение. Это настоящий герой кухни и сада, который может радовать своим насыщенным вкусом и запахом круглый год, если знать несколько простых правил.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain розмарин

Где поставить и как посадить

Розмарин обожает солнце. Поэтому идеальное место для горшка — подоконник с ярким светом, но без резких перепадов температуры и сквозняков. Главное — держать его подальше от батарей и обогревателей.

Сажать можно двумя способами:

Черенками — быстро и просто.

Семенами — немного дольше, но увлекательно. Весной распределите семена по поверхности влажной земли, слегка прикройте их и сохраняйте субстрат увлажнённым. Первые ростки появятся примерно через две недели.

Маленькая хитрость, которую мало кто знает

Чтобы корни "дышали", время от времени аккуратно рыхлите верхний слой почвы. Это:

улучшает вентиляцию,

препятствует появлению плесени,

не даёт сорнякам забивать растение.

А как же подкормка

Горшечный розмарин — скромняга. Его мелкая корневая система не требует много удобрений. Но раз в месяц можно побаловать его жидким удобрением для ароматических трав. Главное — не переборщить с дозировкой.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

