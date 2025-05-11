Сквозняк с умом: правила проветривания теплицы без вреда для растений

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Теплица — не просто укрытие от непогоды, а капризный "дом" для растений, где микроклимат решает всё. Малейший перегрев или влажность — и томаты, огурцы или перцы заболевают, сбрасывают цветы и о хорошем урожае можно забыть. Спасение? Проветривание. Но не абы как, а с умом и по правилам.

Фото: flickr.com by Robert Brook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Теплица

Когда и как проветривать правильно

Идеальное время — раннее утро, пока солнце не нагрело воздух внутри. Открывайте окна и форточки с двух сторон — так создаётся сквозняк, который выносит лишнее тепло.

В холодное время (до +10 °C) проветривать нужно аккуратно: максимум пару часов в полдень. Дождь? Закройте верхние люки, чтобы не устроить "болото", но оставьте боковые приоткрытыми — для мягкой циркуляции.

Автоматика вместо тревог

Постоянно думать, когда и что открыть, — удовольствие на любителя. На помощь приходят автоматические термоприводы. Работают без розетки: масло внутри цилиндра расширяется от жары и открывает форточки. Прохладно? Всё закроется само. Удобно, особенно если вы бываете на даче не каждый день.

Гидравлические приводы — для боковых или верхних окон. Главное — выбрать подходящий под конструкцию.

Электрические системы — с вентиляторами и датчиками, но требуют питания от сети.

Почему воздух важнее, чем кажется

Предотвращает перегрев и конденсат.

Защищает от грибков и плесени.

Стимулирует рост и укрепляет иммунитет растений.

Без воздуха теплица превращается в паровую баню. С воздухом — в оазис.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



