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Яблоня не растет, а вы уже ждете урожай? Проверьте, что вы делаете не так

2:36
Садоводство

Яблоня — не просто красивое дерево в саду, но и источник полезных плодов, которые могут радовать вас не только вкусом, но и здоровьем. Яблоки богаты клетчаткой и антиоксидантами, и выращивать их в своем саду не так сложно, как кажется. Главное — учитывать несколько важных факторов, таких как климат, почва и правильная подготовка.

Яблоня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоня

Идеальный климат для яблонь

Чтобы яблоня радовала вас плодами, нужно соблюдать определенные условия. Это дерево предпочитает умеренный климат, так как ему необходим холодный период для вступления в состояние покоя и правильного цветения. В этом и заключается так называемая потребность в холоде — часы холода ниже 7,2°C.

Лучше всего яблоня растет в южных и юго-восточных регионах Бразилии, таких как Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана, где климат идеально подходит для этих деревьев. Для более теплых районов существуют специальные сорта, которые требуют меньшего количества холода, например:

  • Ева
  • Принцесса
  • Джульетта

Эти сорта могут прекрасно плодоносить даже в условиях мягкой зимы, не требуя слишком низких температур.

Как выбрать правильную почву для яблонь

Яблоня требует определенной почвы для полноценного роста. Важно, чтобы почва была:

  • Глубокой
  • Хорошо дренированной
  • Плодородной
  • Слегка кислой (pH от 5,5 до 6,5)

Также она должна иметь арено-глинистую текстуру, богатую органическими веществами, и хорошо удерживать влагу, но без излишнего увлажнения. Перед посадкой почву рекомендуется подготовить с использованием:

  • Дубленого навоза
  • Органических удобрений
  • Коррекции pH при необходимости с помощью известкового налета

Не забывайте провести анализ почвы перед посадкой. Это поможет точно откорректировать состав удобрений, что обеспечит максимальный урожай.

Сажать яблоню семенами или саженцами

Можно попробовать вырастить яблоню из семян, но это не самый надежный метод для тех, кто хочет получить качественные плоды. Деревья, выросшие из семян, могут не наследовать признаки родительского растения и начать плодоносить только через несколько лет.

Гораздо проще и быстрее приобрести привитые саженцы, которые генетически идентичны исходному сорту и готовы к плодоношению уже через несколько лет. Это лучший способ получить гарантированный результат!

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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