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Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче

1:36
Садоводство

На каждом дачном участке хочется выжать максимум — особенно если грядок немного, а планов много. Один из способов повысить отдачу — высаживать совместимые культуры на одной грядке, не мешая росту друг друга. Так можно не только сэкономить место, но и улучшить вкус плодов и защитить посадки.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Что хорошо растёт рядом с огурцами

1. Лук и шпинат

Эти культуры можно посадить заранее — они успеют вырасти и даже уйти с грядки до того, как начнут развиваться огурцы. Они не истощают почву и не мешают основному овощу.

2. Редис

Отличный старт сезона! Как и шпинат, редис созревает быстро, а значит, вы успеете собрать его урожай до момента, когда огурцы начнут активно набирать зелёную массу.

3. Укроп

Он не только "не мешает" огурцам, но и улучшает вкус их плодов. Это отличная зелень-компаньон, которую можно сажать прямо между кустами.

4. Кукуруза

Её стоит высадить по краю грядки. Высокие стебли станут естественной защитой от ветра и сквозняков, создавая комфортные условия для хрупких огуречных плетей.

Почему это работает

Совместные посадки позволяют:

  • использовать пространство с максимальной пользой

  • собирать ранние урожаи до основного

  • улучшать микроклимат грядки

  • укреплять иммунитет растений

  • экономить воду, время и ресурсы

Главное — не допускать конкуренции за свет, влагу и питание.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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