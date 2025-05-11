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Обновление земли в теплице: когда это необходимо, а когда — лишнее

1:43
Садоводство

Каждый сезон начинается с одних и тех же вопросов: что посадить, как подкормить и… нужно ли менять землю в теплице? Даже дачники с большим опытом порой сомневаются в последнем пункте.

Теплица
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Теплица

На самом деле, спешить с полной заменой грунта не стоит. Сначала нужно внимательно оценить его состояние. Если в почве появились следы гнили, паразиты, белёсый налёт или урожай стал беднее — это сигнал: пора обновить верхний слой.

Как правильно заменить землю

Менять всю почву не нужно — достаточно снять только верхние 15-20 см. Но и этого недостаточно. Чтобы не принести с собой старые болезни и вредителей, перед закладкой свежей земли важно провести обеззараживание.

Чем обеззараживать

Многие по привычке используют химические препараты, но огородники всё чаще выбирают биологическую дезинфекцию — она мягче и безопаснее. Например, можно использовать растворы с триходермой или фитоспорином.

После обработки дайте почве "отдохнуть" хотя бы пару дней, а затем уже укладывайте свежий питательный слой.

Как часто проводить замену

Если уход был регулярным, а болезни не появлялись, полная замена верхнего слоя требуется не чаще одного раза в 3 года. В другие сезоны можно ограничиться восстановлением плодородия.

Чем обогатить почву

Перед посадкой грунт нужно насытить. Лучше всего использовать перепревший компост — он восстанавливает структуру и даёт культурам стартовую подпитку. Это особенно важно для теплицы, где почва быстрее истощается.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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