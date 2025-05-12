Весной сыплю скорлупу под сливу и вишню — и деревья усыпаны плодами

Весной самое время помочь вишне и сливе "проснуться" и набраться сил на будущий урожай. Кроме привычных удобрений косточковым деревьям жизненно необходим кальций. И вместо того чтобы тратить деньги на специализированные средства, дачники всё чаще используют простую, но эффективную подкормку — из яичной скорлупы.
Улучшает цветение и завязывание плодов
Защищает от осыпания завязей
Предотвращает растрескивание плодов
Нормализует кислотность почвы
Скорлупа почти полностью (на 94%) состоит из карбоната кальция — именно того вещества, которого не хватает деревьям. Помимо кальция, она содержит магний, кремний, азот и цинк, поддерживающие рост и здоровье растений.
Вариант 1: сухой порошок
Промойте и высушите яичную скорлупу.
Измельчите до состояния порошка.
При желании добавьте толчёные рыбные кости — они усиливают эффект.
Рассыпьте смесь вокруг приствольного круга.
Обильно полейте тёплой водой.
Немного перекопайте почву.
Вариант 2: жидкий настой
Залейте измельчённую скорлупу кипятком.
Дайте настояться сутки.
Полейте деревья под корень.
Также рыхлите почву — это ускорит впитывание.
Лучшее время — весна, до начала активного роста. Повторно можно внести кальций в начале лета, особенно если почва кислая.
Результат:
Пышное цветение, здоровые плоды, обильный урожай и никаких затрат на магазинные средства.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
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