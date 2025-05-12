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Весной сыплю скорлупу под сливу и вишню — и деревья усыпаны плодами

Садоводство

Весной самое время помочь вишне и сливе "проснуться" и набраться сил на будущий урожай. Кроме привычных удобрений косточковым деревьям жизненно необходим кальций. И вместо того чтобы тратить деньги на специализированные средства, дачники всё чаще используют простую, но эффективную подкормку — из яичной скорлупы.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Зачем кальций вишне и сливе?

  • Улучшает цветение и завязывание плодов

  • Защищает от осыпания завязей

  • Предотвращает растрескивание плодов

  • Нормализует кислотность почвы

Чем полезна яичная скорлупа?

Скорлупа почти полностью (на 94%) состоит из карбоната кальция — именно того вещества, которого не хватает деревьям. Помимо кальция, она содержит магний, кремний, азот и цинк, поддерживающие рост и здоровье растений.

Как подготовить подкормку

Вариант 1: сухой порошок

  1. Промойте и высушите яичную скорлупу.

  2. Измельчите до состояния порошка.

  3. При желании добавьте толчёные рыбные кости — они усиливают эффект.

  4. Рассыпьте смесь вокруг приствольного круга.

  5. Обильно полейте тёплой водой.

  6. Немного перекопайте почву.

Вариант 2: жидкий настой

  1. Залейте измельчённую скорлупу кипятком.

  2. Дайте настояться сутки.

  3. Полейте деревья под корень.

  4. Также рыхлите почву — это ускорит впитывание.

Когда проводить подкормку

Лучшее время — весна, до начала активного роста. Повторно можно внести кальций в начале лета, особенно если почва кислая.

Результат:
Пышное цветение, здоровые плоды, обильный урожай и никаких затрат на магазинные средства.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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