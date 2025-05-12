Весной сыплю скорлупу под сливу и вишню — и деревья усыпаны плодами

Весной самое время помочь вишне и сливе "проснуться" и набраться сил на будущий урожай. Кроме привычных удобрений косточковым деревьям жизненно необходим кальций. И вместо того чтобы тратить деньги на специализированные средства, дачники всё чаще используют простую, но эффективную подкормку — из яичной скорлупы.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Зачем кальций вишне и сливе?

Улучшает цветение и завязывание плодов

Защищает от осыпания завязей

Предотвращает растрескивание плодов

Нормализует кислотность почвы

Чем полезна яичная скорлупа?

Скорлупа почти полностью (на 94%) состоит из карбоната кальция — именно того вещества, которого не хватает деревьям. Помимо кальция, она содержит магний, кремний, азот и цинк, поддерживающие рост и здоровье растений.

Как подготовить подкормку

Вариант 1: сухой порошок

Промойте и высушите яичную скорлупу. Измельчите до состояния порошка. При желании добавьте толчёные рыбные кости — они усиливают эффект. Рассыпьте смесь вокруг приствольного круга. Обильно полейте тёплой водой. Немного перекопайте почву.

Вариант 2: жидкий настой

Залейте измельчённую скорлупу кипятком. Дайте настояться сутки. Полейте деревья под корень. Также рыхлите почву — это ускорит впитывание.

Когда проводить подкормку

Лучшее время — весна, до начала активного роста. Повторно можно внести кальций в начале лета, особенно если почва кислая.

Результат:

Пышное цветение, здоровые плоды, обильный урожай и никаких затрат на магазинные средства.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

