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Один неверный сосед — и кабачки становятся несъедобными

2:03
Садоводство

Цукини — сорт кабачка, за который многие огородники держатся обеими руками. Он скороспелый, нежный, и с ним легко готовить сотни блюд. Но бывает, что урожай портится: плоды вырастают с горечью, есть их невозможно даже в рагу. Почему это происходит? Всё не так просто — дело не только в жаре.

Кабачки
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кабачки

1. Недостаток влаги — главный виновник

Цукини не может расти без регулярного полива, особенно в жаркое лето. Если на участке засуха, плоды формируются медленно, ткани "жестеют", и вкус меняется. Оптимально — 3 полива в неделю, но строго по норме. Не меньше, но и не больше!

Полив 4 раза в неделю может привести к загниванию корней.

2. Полив холодной водой

Летом легко налить воду прямо из шланга или бочки. Но холодная вода — стресс для растения. Плоды могут горчить, а само растение будет развиваться хуже. Вода для полива должна быть тёплой, отстоянной и не ледяной.

3. Плохое соседство

Цукини не любят, когда рядом растут помидоры или лук. Эти культуры угнетают кабачки. Зато с морковью и картошкой они ладят прекрасно.

4. Мало солнца

Тень — враг цукини. При недостатке света растения вытягиваются, урожай скудеет, а плоды могут быть мелкими и с горьким вкусом.

5. Бедная почва и отсутствие подкормок

Если вы сажаете цукини на истощённую почву и не подкармливаете, ждите проблем. Им нужен калий, фосфор и азот — но не чаще двух раз за сезон, чтобы не перекормить.

6. Неправильное хранение

Даже если вы всё сделали правильно, вкус можно испортить после сбора. На холоде плоды становятся жестче и горчат. Храните при комнатной температуре, особенно если цукини уже зрелые.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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