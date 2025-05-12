Один неверный сосед — и кабачки становятся несъедобными

Цукини — сорт кабачка, за который многие огородники держатся обеими руками. Он скороспелый, нежный, и с ним легко готовить сотни блюд. Но бывает, что урожай портится: плоды вырастают с горечью, есть их невозможно даже в рагу. Почему это происходит? Всё не так просто — дело не только в жаре.
Цукини не может расти без регулярного полива, особенно в жаркое лето. Если на участке засуха, плоды формируются медленно, ткани "жестеют", и вкус меняется. Оптимально — 3 полива в неделю, но строго по норме. Не меньше, но и не больше!
Полив 4 раза в неделю может привести к загниванию корней.
Летом легко налить воду прямо из шланга или бочки. Но холодная вода — стресс для растения. Плоды могут горчить, а само растение будет развиваться хуже. Вода для полива должна быть тёплой, отстоянной и не ледяной.
Цукини не любят, когда рядом растут помидоры или лук. Эти культуры угнетают кабачки. Зато с морковью и картошкой они ладят прекрасно.
Тень — враг цукини. При недостатке света растения вытягиваются, урожай скудеет, а плоды могут быть мелкими и с горьким вкусом.
Если вы сажаете цукини на истощённую почву и не подкармливаете, ждите проблем. Им нужен калий, фосфор и азот — но не чаще двух раз за сезон, чтобы не перекормить.
Даже если вы всё сделали правильно, вкус можно испортить после сбора. На холоде плоды становятся жестче и горчат. Храните при комнатной температуре, особенно если цукини уже зрелые.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
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