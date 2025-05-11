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Томаты, как конфеты: два сорта, которые не задерживаются на грядке

1:52
Садоводство

Сладкие, ароматные и сочные — эти два сорта томатов с каждым годом становятся только популярнее. Те, кто хоть раз их попробовал, редко отказываются от повторной посадки. Рассказываем, чем они так покорили дачников.

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

"Чёрный принц" — вкус, который не забудешь

Этот сорт обожают за насыщенный, настоящий "помидорный" вкус. Крупные плоды до 450 г выглядят необычно: с тёмной кожицей и зеленоватой мякотью внутри. Но именно в этом — его изюминка. На вкус они сладкие, почти как мёд, и отлично подходят для свежих салатов.

Хотя сорт считается среднепоздним, в тёплое лето и при правильном уходе начинает плодоносить раньше обычного. Единственный минус — он не подходит для засолки: слишком нежный. Зато как салатный сорт — просто идеален.

"Де Барао Чёрный" — сладкий универсал в гроздьях

Этот сорт — выбор тех, кто хочет и в банку, и в салат. Плоды тёмно-красные, собраны в грозди, массой около 50-70 г. У них плотная кожура и приятный сладковатый вкус.

Главное достоинство — универсальность: томаты вкусны в свежем виде, подходят для консервации, не трескаются и отлично дозревают дома. А ещё они долго хранятся и почти не теряют вкусовых качеств.

Почему выбирают именно их

  • Неповторимый сладкий вкус

  • Яркий и необычный внешний вид

  • Высокая урожайность

  • Устойчивость к растрескиванию

  • Подходят для салатов (а один — и для засолки)

Если вы ищете действительно вкусные и проверенные сорта — "Чёрный принц" и "Де Барао Чёрный" стоит посадить хотя бы раз. После этого вы вряд ли от них откажетесь.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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