Томаты, как конфеты: два сорта, которые не задерживаются на грядке

Сладкие, ароматные и сочные — эти два сорта томатов с каждым годом становятся только популярнее. Те, кто хоть раз их попробовал, редко отказываются от повторной посадки. Рассказываем, чем они так покорили дачников.
Этот сорт обожают за насыщенный, настоящий "помидорный" вкус. Крупные плоды до 450 г выглядят необычно: с тёмной кожицей и зеленоватой мякотью внутри. Но именно в этом — его изюминка. На вкус они сладкие, почти как мёд, и отлично подходят для свежих салатов.
Хотя сорт считается среднепоздним, в тёплое лето и при правильном уходе начинает плодоносить раньше обычного. Единственный минус — он не подходит для засолки: слишком нежный. Зато как салатный сорт — просто идеален.
Этот сорт — выбор тех, кто хочет и в банку, и в салат. Плоды тёмно-красные, собраны в грозди, массой около 50-70 г. У них плотная кожура и приятный сладковатый вкус.
Главное достоинство — универсальность: томаты вкусны в свежем виде, подходят для консервации, не трескаются и отлично дозревают дома. А ещё они долго хранятся и почти не теряют вкусовых качеств.
Неповторимый сладкий вкус
Яркий и необычный внешний вид
Высокая урожайность
Устойчивость к растрескиванию
Подходят для салатов (а один — и для засолки)
Если вы ищете действительно вкусные и проверенные сорта — "Чёрный принц" и "Де Барао Чёрный" стоит посадить хотя бы раз. После этого вы вряд ли от них откажетесь.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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