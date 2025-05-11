Грунт для рассады: 6 смертельных ошибок, которые убьют урожай

Грунт для рассады — как фундамент для дома: если он некачественный, хорошего урожая не жди. И пока одни дачники спорят, что лучше — покупной субстрат или самодельная смесь, настоящие профессионалы знают: главное не то, откуда грунт, а что в нём внутри.
Есть шесть компонентов, которые категорически нельзя добавлять в почву для рассады. Даже если они кажутся "натуральными" и "полезными".
Тяжёлая, плотная, душит корни. В такой почве нет воздуха, влага не задерживается, и даже если в ней есть минералы — растения их просто не получат. Итог: рассада чахнет и погибает.
Даже малое количество — это беда. Он выделяет тепло, закисляет почву, активирует бактерии и личинки насекомых. Корни молодой рассады могут сгореть или заразиться.
Он продолжает бродить — значит, тоже греет землю и забирает из неё азот. Растения остаются голодными и слабеют. Только полностью перепревший компост можно использовать — и то в меру.
Для проращивания семян — подойдут. Но если использовать их как полноценный грунт, рассада вырастет слабой и бедной на питательные вещества. Опилки ничего не дают, только держат форму.
Миф: она полезна. Факт: после заваривания в гущи почти ничего не остаётся. Она только утрамбовывает почву, мешает воздуху и становится домом для грибков.
Отлична для мульчи, но не для рассады. В сыром виде солома разлагается, поднимает температуру, выделяет кислоты и буквально "сжигает" нежные корешки.
Чтобы рассада росла крепкой, почва должна быть лёгкой, питательной и безопасной. Не стоит бросать в неё всё подряд — не вся "органика" одинаково полезна.
Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
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