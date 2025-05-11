Грунт для рассады: 6 смертельных ошибок, которые убьют урожай

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грунт для рассады — как фундамент для дома: если он некачественный, хорошего урожая не жди. И пока одни дачники спорят, что лучше — покупной субстрат или самодельная смесь, настоящие профессионалы знают: главное не то, откуда грунт, а что в нём внутри.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада

Есть шесть компонентов, которые категорически нельзя добавлять в почву для рассады. Даже если они кажутся "натуральными" и "полезными".

1. Глина

Тяжёлая, плотная, душит корни. В такой почве нет воздуха, влага не задерживается, и даже если в ней есть минералы — растения их просто не получат. Итог: рассада чахнет и погибает.

2. Свежий навоз

Даже малое количество — это беда. Он выделяет тепло, закисляет почву, активирует бактерии и личинки насекомых. Корни молодой рассады могут сгореть или заразиться.

3. Незрелый компост

Он продолжает бродить — значит, тоже греет землю и забирает из неё азот. Растения остаются голодными и слабеют. Только полностью перепревший компост можно использовать — и то в меру.

4. Опилки (вместо земли)

Для проращивания семян — подойдут. Но если использовать их как полноценный грунт, рассада вырастет слабой и бедной на питательные вещества. Опилки ничего не дают, только держат форму.

5. Кофейная гуща

Миф: она полезна. Факт: после заваривания в гущи почти ничего не остаётся. Она только утрамбовывает почву, мешает воздуху и становится домом для грибков.

6. Солома

Отлична для мульчи, но не для рассады. В сыром виде солома разлагается, поднимает температуру, выделяет кислоты и буквально "сжигает" нежные корешки.

Чтобы рассада росла крепкой, почва должна быть лёгкой, питательной и безопасной. Не стоит бросать в неё всё подряд — не вся "органика" одинаково полезна.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.



