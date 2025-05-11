Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если раньше гладиолусы высаживали строго по линейке — на одинаковом расстоянии, с одним цветком в лунке, — то сегодня всё чаще цветоводы используют новый приём: по 5 луковиц в одну ямку. И, как оказалось, у этого способа масса плюсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Розовые гладиолусы

Почему "по пять" — это красиво и удобно

Такой метод не только упрощает уход, но и создаёт на участке эффектные цветущие "кусты". Вместо одиночных цветков появляются целые букеты, которые смотрятся пышно, ярко и словно из садового каталога.

Как правильно подготовить почву

Место под посадку выбирают солнечное и безветренное. Перед тем как опустить луковицы в землю, почву обогащают — вносят перепревший навоз, компост или перегной. Если грунт глинистый и тяжёлый, его обязательно разрыхляют, добавляя торф, опилки или мох сфагнум. Гладиолусам нужна лёгкая, дышащая земля.

Распределение в лунке

В одну ямку помещают от 5 до 7 луковиц, оставляя между ними по 2-3 см. Это оптимальное расстояние, чтобы растения не мешали друг другу, но выглядели как единое пышное целое.

Часто используют сорта с разной окраской — например, насыщенные "Бабье лето" и нежные "Белоснежка". Такой микс смотрится особенно эффектно. Но и односортовая посадка работает не хуже: получается монобукет, который смотрится элегантно и цельно.

Хитрость для продления цветения

Чтобы гладиолусы цвели как можно дольше, луковицы сажают партиями — с интервалом в 5-10 дней. Тогда одни уже отцветают, а другие только начинают распускаться. Такой приём позволяет растянуть цветущий сезон до сентября.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

