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Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки

2:03
Садоводство

Многие дачники вырывают чистотел с корнем, считая его бесполезным сорняком. А зря! Этот ядовитый, но крайне полезный в хозяйстве травянистый "бунтарь" может сослужить отличную службу в борьбе с вредителями и даже в уходе за растениями. Вот пять способов, как использовать его с умом.

Чистотел
Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистотел

1. Натуральный инсектицид от тли и плодожорки

Настой из чистотела прекрасно справляется с насекомыми-вредителями: тлей, совками, листовёрткой, щитовкой и блошками. Для приготовления средства выкапывают пять кустов, измельчают и заливают 5 литрами воды. Через двое суток процеживают и добавляют немного жидкого мыла — оно поможет настою лучше прилипать к листьям.

2. Подкормка для растений

Чистотел можно использовать как зелёное удобрение. Растение рубят, помещают в ёмкость, заливают водой и настаивают две недели. Полученный настой разбавляют в пропорции 1:10 — и получают питательную подкормку, особенно ценную в середине лета.

3. Натуральная мульча

Во время цветения кусты чистотела можно срезать и использовать как мульчу. Они помогут сдерживать рост сорняков и сохранять влагу в почве, а заодно отпугнут вредителей благодаря своему сильному запаху.

4. Дезинфекция грядок

Высушенный и измельчённый в порошок чистотел можно рассыпать по грядкам перед посадкой. Это поможет обеззаразить почву и защитить её от вредителей в начальной фазе роста растений.

5. Обработка луковиц перед посадкой

Настой из сухого чистотела (150 г на 10 л воды, настаивать 48 часов) отлично обеззараживает луковицы перед посадкой. Посадочный материал предварительно промывают и выдерживают в настое полчаса — профилактика грибка и личинок обеспечена.

Уточнения

Чистоте́л (лат. Chelidonium) — олиготипный род двудольных растений семейства Маковые (Papaveraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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