Не как у всех: 3 пиона, на которые сбегаются все соседи с улицы

На даче у всех одно и то же: розовые, белые, красные — да, красиво, но скучно. А вот если у вас на участке зацветет пион с лимонным оттенком, игольчатой листвой или почти чёрными лепестками — вы автоматически переходите в клуб "цветоводов-профи". Рассказываем, какие три сорта сделают из вашего цветника личный ботанический сад.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пионы

Пион, который светится изнутри

Сначала казалось, что пион с жёлтым цветком — фантастика. Пока японский селекционер не скрестил травянистый пион с древовидным и не получил настоящий прорыв — гибрид с ярко-жёлтыми, пышными, стойкими цветками. С тех пор такие пионы зовутся ИТО-гибридами.

Вот несколько хитов:

Бартзелла — пышные жёлтые цветы до 25 см, крепкий куст, обожает солнце.

Лемон Дрим — на одном кусте лепестки разного цвета, от розового до кремового.

Прейри Шарм — нежный желто-песочный оттенок с винными всполохами у центра.

ИТО-пионы не боятся морозов и могут жить на одном месте 15 лет без потери формы. Цветут долго, пышно, пахнут — не придраться.

Красная сосна среди пионов

Есть сорт, который по листве можно спутать с хвойным деревом. Это тонколистный пион, или воронец. Шарообразный кустик с игольчатой листвой и яркими простыми цветками — настоящая находка для альпинариев или рокариев.

Литл Райм, Тайни Тим и Эрли Скаут — компактные, неприхотливые, зацветают первыми. Ухода минимум, эффект — максимум. А если посадить в группе, получаете "огненное облако" над хвоей.

Почти чёрный — не миф

Да, абсолютно чёрного пиона не существует. Но Обсидиан, Шоколадный солдатик или Блэк Пантер с их бордово-шоколадной палитрой создают нужное впечатление. Особенно в вечернем свете. Эти сорта ещё и хороши в срезке — в букете выглядят как экзотика.

Цветки могут достигать 18 см, кусты — до 1,5 м, а цвет тёмный настолько, что кажется чернильным. Лепестки с золотыми тычинками смотрятся особенно эффектно.

Уточнения

Пио́н — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).



