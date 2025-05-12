Урожай в два раза больше: хитрые ходы с посадкой свеклы

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свекла — один из самых неприхотливых овощей на грядке. Но только при одном условии: если знать, как с ней обращаться. Хотите получить корнеплоды ровные, сладкие, без трещин и болезней? Тогда вот всё, что вам нужно.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Место — решает

Для свеклы подбирайте грядку на солнце и с хорошим дренажем. Идеально, если в прошлом году там росли огурцы, бобовые или картошка. А вот после другой свеклы сажать не стоит. Кислотность — нейтральная. Осенью добавьте золу или доломитовую муку, весной — комплексное удобрение.

Сроки и схема посадки

Семена сеют в апреле-июне, когда почва прогреется до +10°C. Расстояние — 8-10 см между растениями, 25-30 см между рядами. Под зиму тоже можно, но только в сухую землю и с укрытием.

А если сезон короткий — используйте рассаду. Посеяли — и через месяц сажайте в грунт. Это сократит срок до урожая почти на 3 недели.

Уход без лишней суеты

Полив нужен, но без фанатизма — земля должна быть влажной, но не мокрой. За две недели до сбора урожая — прекратите поливать совсем. Прореживайте всходы в два этапа, чтобы корнеплоды не мешали друг другу расти. Рыхлите землю после каждого дождя — это и "сухой полив", и профилактика болезней.

Чем кормить

Свекла любит натрий и калий, а вот с азотом будьте осторожны — иначе корнеплод получится рыхлым. Весной — мочевина или куриный помет. Летом — калий, бор и суперфосфат. И дважды за сезон полейте посадки слабым раствором соли — для сладости и яркого цвета.

Враги на подходе

Свеклу обожают тля, слизни и моль. Отпугивайте зольной пылью, мыльным раствором и ловушками с пивом. А грибки (церкоспороз, фомоз) побеждает Фитоспорин. Главное — не запускать.

Когда копать

Первые признаки готовности — пожелтевшие нижние листья и утолщённый корень. Выкапывайте до заморозков, аккуратно, без повреждений. Сушите, обрезайте ботву и убирайте на хранение. Всё.