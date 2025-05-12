Забудьте про тяпку: как вырастить картошку без прополки

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картошка — это не только "второй хлеб", но и поле для экспериментов. Один и тот же клубень можно посадить десятками разных способов — и каждый даст разный результат. Мы собрали пять проверенных и нестандартных методов, чтобы ты выбрал тот, что подходит именно тебе.

Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

1. Под лопату — по старинке

Это дедовский способ: выкапываешь лунки, бросаешь туда клубни, немного перегноя и золы, засыпаешь. Всё просто, но трудоемко. Отлично работает на маленьких участках.

2. В траншею — для богатого урожая

Выкапываются глубокие траншеи, которые с осени заполняются органикой. Весной туда высаживают прогретые клубни и накрывают пленкой. Метод особенно хорош на легких почвах — результат в два раза больше, чем при обычной посадке.

3. Голландская схема

Клубни высаживаются в высокие гребни с широкими междурядьями. Идеально для тех, у кого есть мотоблок и желание всё делать по науке. Урожай радует, но агротехника должна быть на высоте.

4. По Миттлайдеру — для экономных

Узкие грядки, точные размеры, минимум полива и максимум урожая. Грядки делают 45-50 см шириной, между ними — проходы до метра. Подходит тем, кто любит порядок и не хочет зависеть от качества грунта на участке.

5. Метод Гюлиха — в мешке

Идеален для маленьких огородов. Клубни сажаются в центр и по мере роста подсыпаются землей. Получается картофельная "пирамида" с многоярусной корневой системой. Работает даже в мешке или старых шинах.