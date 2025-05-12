Забудьте про тяпку: как вырастить картошку без прополки

Картошка — это не только "второй хлеб", но и поле для экспериментов. Один и тот же клубень можно посадить десятками разных способов — и каждый даст разный результат. Мы собрали пять проверенных и нестандартных методов, чтобы ты выбрал тот, что подходит именно тебе.
Это дедовский способ: выкапываешь лунки, бросаешь туда клубни, немного перегноя и золы, засыпаешь. Всё просто, но трудоемко. Отлично работает на маленьких участках.
Выкапываются глубокие траншеи, которые с осени заполняются органикой. Весной туда высаживают прогретые клубни и накрывают пленкой. Метод особенно хорош на легких почвах — результат в два раза больше, чем при обычной посадке.
Клубни высаживаются в высокие гребни с широкими междурядьями. Идеально для тех, у кого есть мотоблок и желание всё делать по науке. Урожай радует, но агротехника должна быть на высоте.
Узкие грядки, точные размеры, минимум полива и максимум урожая. Грядки делают 45-50 см шириной, между ними — проходы до метра. Подходит тем, кто любит порядок и не хочет зависеть от качества грунта на участке.
Идеален для маленьких огородов. Клубни сажаются в центр и по мере роста подсыпаются землей. Получается картофельная "пирамида" с многоярусной корневой системой. Работает даже в мешке или старых шинах.
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