Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Застой воды на участке — знакомая беда для тех, чьи дома стоят в низинах. Весной, после таяния снега, или после сильного дождя лужи могут неделями не уходить. Это мешает не только пройти по двору, но и вредит растениям, фундаменту и хозяйственным постройкам. Но есть природное решение, проверенное годами — специальные деревья, которые "пьют" лишнюю влагу из почвы.

Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лопата

Самый мощный осушитель

На первом месте — тополь. Его взрослое дерево способно впитывать до 900 литров воды в сутки. Это настоящий природный насос, который можно использовать там, где особенно сыро — например, возле септика или выгребной ямы.

Альтернатива тополю

Если тополь вам не по душе, обратите внимание на клен и черемуху. Они осушают участок не хуже: каждый из них способен вытянуть до 250 литров влаги в день. Хорошо работают и хвойные. Ель может справиться с 300 литрами влаги за сутки, а вот сосна осилит в два раза меньше — около 150 литров.

Дуб — тихий титан

Отдельно стоит упомянуть дуб. Он растёт медленно, зато за сутки может "выпить" до 600 литров воды. И при этом надолго украсит участок своей мощной кроной.

Если посадить хотя бы одно из этих деревьев в местах, где обычно скапливается вода, про лишнюю сырость можно будет забыть надолго. Такие зелёные "дренажные системы" работают без электричества и не требуют обслуживания.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



