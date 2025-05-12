Клубника в два раза больше: простые шаги к рекордному урожаю

3:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите собирать клубнику ведрами, а не по ягодке? Секрет богатого урожая не в чудесах, а в грамотном уходе. Вот пошаговый план, который поможет увеличить урожай вдвое.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

1. Подготовка почвы и выбор места

Клубника любит солнце и рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью. Избегайте мест с застоем воды и участков, где ранее росли паслёновые культуры. Перед посадкой внесите перегной или компост, а также минеральные удобрения, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

2. Своевременная посадка

Оптимальное время для посадки клубники — с конца июля до начала сентября. Это позволяет растениям хорошо укорениться до наступления холодов. При посадке следите, чтобы "сердечко" растения находилось на уровне почвы.

3. Удаление усов и лишних листьев

Усы и старые листья отнимают у растения силы. Регулярно удаляйте их, особенно после сбора урожая, чтобы направить энергию на формирование новых плодов.

4. Подкормка

Подкармливайте клубнику 3-4 раза за сезон. Весной используйте азотные удобрения для наращивания зелёной массы. Во время бутонизации и плодоношения применяйте комплексные удобрения с фосфором и калием. Осенью внесите фосфорно-калийные удобрения для подготовки к зиме.

5. Полив

Клубника требует регулярного полива, особенно в период цветения и плодоношения. Избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить гниение корней. Лучше всего поливать утром или вечером, используя тёплую, отстоянную воду.

6. Мульчирование

Мульча помогает сохранить влагу, подавить рост сорняков и защитить ягоды от загрязнения. Используйте солому, скошенную траву или компост в качестве мульчирующего материала.

7. Защита от болезней и вредителей

Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей до начала цветения и после сбора урожая. Используйте медьсодержащие препараты и биологические средства защиты, такие как Фитоспорин-М или Фитоверм.

8. Омоложение грядок

Каждые 3-4 года пересаживайте клубнику на новое место, чтобы избежать истощения почвы и накопления болезней.

9. Защита от заморозков

Весной и осенью защищайте растения от заморозков, укрывая их нетканым материалом или мульчируя. Это поможет сохранить цветочные почки и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.

10. Выбор сортов

Сажайте сорта с разными сроками созревания — ранние, средние и поздние. Это продлит период сбора урожая и повысит общую урожайность.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно увеличить урожай клубники и наслаждаться сочными ягодами весь сезон.