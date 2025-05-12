Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит верить мифам! Вот сколько воды вам нужно на самом деле – главный секрет здоровья
Обещала ягоды, а дала колючки: малина, с которой плохо говорили весной
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата
Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии

Клубника в два раза больше: простые шаги к рекордному урожаю

3:15
Садоводство

Хотите собирать клубнику ведрами, а не по ягодке? Секрет богатого урожая не в чудесах, а в грамотном уходе. Вот пошаговый план, который поможет увеличить урожай вдвое.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

1. Подготовка почвы и выбор места

Клубника любит солнце и рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью. Избегайте мест с застоем воды и участков, где ранее росли паслёновые культуры. Перед посадкой внесите перегной или компост, а также минеральные удобрения, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

2. Своевременная посадка

Оптимальное время для посадки клубники — с конца июля до начала сентября. Это позволяет растениям хорошо укорениться до наступления холодов. При посадке следите, чтобы "сердечко" растения находилось на уровне почвы.

3. Удаление усов и лишних листьев

Усы и старые листья отнимают у растения силы. Регулярно удаляйте их, особенно после сбора урожая, чтобы направить энергию на формирование новых плодов.

4. Подкормка

Подкармливайте клубнику 3-4 раза за сезон. Весной используйте азотные удобрения для наращивания зелёной массы. Во время бутонизации и плодоношения применяйте комплексные удобрения с фосфором и калием. Осенью внесите фосфорно-калийные удобрения для подготовки к зиме.

5. Полив

Клубника требует регулярного полива, особенно в период цветения и плодоношения. Избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить гниение корней. Лучше всего поливать утром или вечером, используя тёплую, отстоянную воду.

6. Мульчирование

Мульча помогает сохранить влагу, подавить рост сорняков и защитить ягоды от загрязнения. Используйте солому, скошенную траву или компост в качестве мульчирующего материала.

7. Защита от болезней и вредителей

Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей до начала цветения и после сбора урожая. Используйте медьсодержащие препараты и биологические средства защиты, такие как Фитоспорин-М или Фитоверм.

8. Омоложение грядок

Каждые 3-4 года пересаживайте клубнику на новое место, чтобы избежать истощения почвы и накопления болезней.

9. Защита от заморозков

Весной и осенью защищайте растения от заморозков, укрывая их нетканым материалом или мульчируя. Это поможет сохранить цветочные почки и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.

10. Выбор сортов

Сажайте сорта с разными сроками созревания — ранние, средние и поздние. Это продлит период сбора урожая и повысит общую урожайность.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно увеличить урожай клубники и наслаждаться сочными ягодами весь сезон.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Красота и стиль
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата
Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии
Сиквел Бэтмена под угрозой? Стало известно, кто сядет в режиссёрское кресло
Что можно было купить на 3 рубля в СССР в 1985 году
Путеводитель по Китаю для начинающих: куда поехать и что увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.