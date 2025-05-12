Откуда берутся червяки в яблоках и как их больше не видеть

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Половина яблок с дырками, а вторая половина падает раньше времени? Скорее всего, в саду поселилась яблонная плодожорка. Этот вредитель способен уничтожить до 95% урожая — и делает это молча, но эффективно. Одна гусеница может "обслужить" не один плод, а несколько: как только яблоко падает, она заползает обратно на дерево и ищет новое угощение.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Чтобы летом не собирать червивые плоды, действовать нужно уже весной. Вот три способа, которые реально работают.

1. Феромонные ловушки: меньше бабочек — меньше гусениц

Развесьте в саду специальные феромонные ловушки. Они приманивают взрослых бабочек и не дают им размножаться. Полностью проблему они не решат, но существенно снизят количество вредителей. И что важно — такие ловушки абсолютно безопасны для пчёл и других полезных насекомых.

2. Ловчие пояса: перехватываем гусениц на пути

Отличный способ поймать вредителей, пока они ползут по стволу. Обмотайте деревья полосками бумаги, пропитанными дёгтем. Подойдёт и липкая лента от мух. Это простой метод, но он хорошо работает, если обновлять ловушки регулярно.

3. Инсектицид: быстрый удар по всей популяции

Для надёжной защиты используйте проверенное средство. Один из вариантов — "Стожар". Это инсектицид системного и контактного действия. Уже через 2 часа вредители начинают гибнуть, а защитный эффект сохраняется до 3 недель.

Норма: 40 г на 10 л воды. Взрослому дереву — около 6 л раствора, молодому — до 4 л.

После сезона не забудьте убрать падалицу, очистить стволы от старой коры и побелить их. Так вы разрушите зимние укрытия вредителей и начнёте новый год без "жильцов" под корой.