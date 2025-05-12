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Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке

Садоводство

Ложка золы, горсть хлеба и даже рыбья голова? Не спешите смеяться: это не магия, а дачные хитрости, проверенные тысячами огородников. Мы собрали 10 неожиданных, но реально работающих способов, как превратить простую лунку под томаты в источник богатого урожая.

Рассада помидоров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада помидоров

Минеральная заправка

Добавьте 1 ст. л. суперфосфата или 5 г комплексного удобрения AVA — фосфор ускорит рост корней. А за неделю до посадки пролейте землю Фитоспорином — он защитит от грибков.

Органика в дело

Разведите птичий помёт 1:20, за неделю до посадки полейте по 0,5 л на куст. В саму лунку можно положить компост или перепревший навоз (200 г), смешав с землёй — но только не сырой, чтобы не сжечь корни.

Секрет в скорлупе

Измельчите сухую яичную скорлупу до состояния муки — 2 ч. л. на лунку. Это источник кальция и «щит» от медведки.

Крапива — зелёный бонус

5-6 молодых листьев крапивы в каждую ямку — и почва получит заряд азота. Главное — прикрыть их землёй, чтобы разложение началось под укрытием.

Зола — натуральный усилитель

Горсть золы добавит калий и отобьёт охоту у вредителей. Работает в паре с навозом, скорлупой, шелухой и суперфосфатом.

Хлебный лайфхак

Сухие крошки дрожжевого хлеба — старинная дачная хитрость. Влага всё размочит, и хлеб станет мини-удобрением, особенно в тандеме с навозом и скорлупой.

Рыба или её мука

Кусочки рыбы или столовая ложка рыбной муки в лунке — источник фосфора и белка. Просто засыпьте их землёй — и дело сделано.

Костная мука

Смешайте 2-3 ст. л. костной муки с землёй — получите удобрение на весь сезон. Часто комбинируют с рыбной для максимального эффекта.

Таблетка — и готово

Одна таблетка Глиокладина под корень — и рассада защищена от грибков. Умная грибковая защита, которая действует до трёх месяцев.

Или… ничего

Томатовод Юрий Кузьминых советует: если грядка удобрена с осени, можно не класть ничего. Тогда рассада сама начнёт активно развивать корни в поисках питания.

Уточнения

Тома́т  — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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