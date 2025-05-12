Кофе допил — грядку накормил: зачем гущу рассыпать на даче

Выпили утренний кофе — не спешите высыпать гущу в мусор. Этот ароматный остаток от напитка может стать секретным оружием на дачном участке. Из него получается удобрение, защита от вредителей, мульча, компост и даже щит от соседских котов.
Важно: советы работают только при использовании чистой гущи без сахара, молока и ароматизаторов.
В гущe много азота, калия и фосфора — всё, что любят растения. Просто рассыпьте высушенный жмых по поверхности или перемешайте с почвой.
Кислотности бояться не стоит: после заваривания кофе pH почти нейтральный.
Но не жадничайте — достаточно пары стаканов на квадратный метр.
Гуща содержит кофеин, а вредители его терпеть не могут. Рассыпьте сухой жмых вокруг растений — получится естественный "запретный круг".
Для усиления эффекта добавьте измельчённую яичную скорлупу.
Работает только в сухую погоду — после дождя защиту придётся обновить.
Смешивайте гущу с опилками, соломой, бумагой. Это ускорит разложение органики и обогатит компост азотом.
Слишком много гущи — перебор. Но если пьёте кофе умеренно, навредить не получится.
Смешайте гущу с соломой или древесной корой — и получите мульчу, которая питает и защищает.
Чистую гущу лучше не использовать — она быстро слёживается.
После дождя она впитается в почву и станет удобрением.
Кофейная гуща — гурманская приманка для дождевых червей. Те, в свою очередь, рыхлят почву и создают биогумус.
Подготовьте грядки заранее: перекопайте, рассыпьте гущу, накройте фанерой. Через пару дней будет ощущение, что землю "причесал" профи.
Кошки обожают устраивать туалеты в свежей земле? Гуща — не самый гуманный, но вполне действенный ароматический барьер.
Насыпьте между посадками слой 1-2 см. Но придётся часто обновлять — дождь и полив сводят эффект на нет.
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