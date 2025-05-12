Кофе допил — грядку накормил: зачем гущу рассыпать на даче

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выпили утренний кофе — не спешите высыпать гущу в мусор. Этот ароматный остаток от напитка может стать секретным оружием на дачном участке. Из него получается удобрение, защита от вредителей, мульча, компост и даже щит от соседских котов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Садовод

Важно: советы работают только при использовании чистой гущи без сахара, молока и ароматизаторов.

1. Натуральная подкормка

В гущe много азота, калия и фосфора — всё, что любят растения. Просто рассыпьте высушенный жмых по поверхности или перемешайте с почвой.

Кислотности бояться не стоит: после заваривания кофе pH почти нейтральный.

Но не жадничайте — достаточно пары стаканов на квадратный метр.

2. Барьер против слизней и муравьёв

Гуща содержит кофеин, а вредители его терпеть не могут. Рассыпьте сухой жмых вокруг растений — получится естественный "запретный круг".

Для усиления эффекта добавьте измельчённую яичную скорлупу.

Работает только в сухую погоду — после дождя защиту придётся обновить.

3. Компост — на ускорении

Смешивайте гущу с опилками, соломой, бумагой. Это ускорит разложение органики и обогатит компост азотом.

Слишком много гущи — перебор. Но если пьёте кофе умеренно, навредить не получится.

4. Мульча с характером

Смешайте гущу с соломой или древесной корой — и получите мульчу, которая питает и защищает.

Чистую гущу лучше не использовать — она быстро слёживается.

После дождя она впитается в почву и станет удобрением.

5. Черви в восторге

Кофейная гуща — гурманская приманка для дождевых червей. Те, в свою очередь, рыхлят почву и создают биогумус.

Подготовьте грядки заранее: перекопайте, рассыпьте гущу, накройте фанерой. Через пару дней будет ощущение, что землю "причесал" профи.

6. Антикот на грядках

Кошки обожают устраивать туалеты в свежей земле? Гуща — не самый гуманный, но вполне действенный ароматический барьер.

Насыпьте между посадками слой 1-2 см. Но придётся часто обновлять — дождь и полив сводят эффект на нет.