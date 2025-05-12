Кто-то красит забор каждое лето, а я просто один раз прикрутил — и забыл

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется сделать на участке беседку, навес или забор, но без лишней возни с кирпичами и металлом? Профилированный поликарбонат — материал, который способен удивить. Он лёгкий, прочный и выглядит стильно. Недаром его уже прозвали "прозрачным профнастилом". А главное — из него можно построить что угодно своими руками.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор

Что за материал

Novattro — это профилированный поликарбонат от российского производителя. На вид как волнистый шифер, но вместо тяжёлого асбеста — прозрачный пластик, который:

прочнее стекла в 250 раз

не боится града, снега и ветра

пропускает свет до 88%

не выцветает на солнце

выпускается в разных цветах — от зелёного до гранатового

Толщина — 0,8 и 1,3 мм. Формы совпадают с популярными профнастилами МП-20 и С-21. Можно вставлять листы поликарбоната между обычными металлическими, получая лёгкие световые зоны в конструкции и экономя на металле.

Где применить? Вот 5 отличных вариантов:

1. Забор

Хочешь, чтобы было светло, но не видно? Это как раз тот случай. Забор из поликарбоната:

защищает от ветра и чужих глаз

пропускает свет, не затеняя сад

легко монтируется

не требует ежегодной покраски

Монтаж простой: ставим опоры, делаем обрешётку, крепим листы с помощью металлических скоб по форме волн. А чтобы листы не тёрлись — подкладка из уплотнительной ленты.

2. Навесы и козырьки

Для машины, дачного инвентаря или просто уютного тенистого уголка — навес из профилированного поликарбоната лёгкий, но крепкий.

Материал не прогибается, режется обычными инструментами, подходит для арочных и скатных крыш.

Минимальный уклон — от 10°, чтобы вода уходила, а не стояла. Есть УФ-защита — не боится солнца.

3. Беседки и зоны отдыха

Беседка из поликарбоната — это легко, светло и уютно.

Листы идут на крышу или стены. Благодаря форме и жёсткости, крыша выдержит даже снежную зиму.

Материал не только защищает от осадков, но и делает беседку современной и воздушной.

4. Хозблоки и бытовки

Инвентарь, инструменты, велосипеды — всё это можно хранить в хозпостройке из профилированного поликарбоната.

Он не гниёт, не ржавеет, быстро собирается, свет не ворует, а внутри всегда сухо.

Можно комбинировать с деревом или металлом, делать окна или стены полностью прозрачными.

5. Крыльцо и терраса

Профилированный поликарбонат — идеален для навеса над крыльцом или террасой.

Он не нагружает фундамент, монтируется быстро, выглядит эстетично.

Лёгкий, но защищает от дождя, снега, солнца. Можно комбинировать с деревом и металлом, создавая стильную входную группу.

Уточнения