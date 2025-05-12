Кто-то красит забор каждое лето, а я просто один раз прикрутил — и забыл

Хочется сделать на участке беседку, навес или забор, но без лишней возни с кирпичами и металлом? Профилированный поликарбонат — материал, который способен удивить. Он лёгкий, прочный и выглядит стильно. Недаром его уже прозвали "прозрачным профнастилом". А главное — из него можно построить что угодно своими руками.
Novattro — это профилированный поликарбонат от российского производителя. На вид как волнистый шифер, но вместо тяжёлого асбеста — прозрачный пластик, который:
прочнее стекла в 250 раз
не боится града, снега и ветра
пропускает свет до 88%
не выцветает на солнце
выпускается в разных цветах — от зелёного до гранатового
Толщина — 0,8 и 1,3 мм. Формы совпадают с популярными профнастилами МП-20 и С-21. Можно вставлять листы поликарбоната между обычными металлическими, получая лёгкие световые зоны в конструкции и экономя на металле.
Хочешь, чтобы было светло, но не видно? Это как раз тот случай. Забор из поликарбоната:
защищает от ветра и чужих глаз
пропускает свет, не затеняя сад
легко монтируется
не требует ежегодной покраски
Монтаж простой: ставим опоры, делаем обрешётку, крепим листы с помощью металлических скоб по форме волн. А чтобы листы не тёрлись — подкладка из уплотнительной ленты.
Для машины, дачного инвентаря или просто уютного тенистого уголка — навес из профилированного поликарбоната лёгкий, но крепкий.
Материал не прогибается, режется обычными инструментами, подходит для арочных и скатных крыш.
Минимальный уклон — от 10°, чтобы вода уходила, а не стояла. Есть УФ-защита — не боится солнца.
Беседка из поликарбоната — это легко, светло и уютно.
Листы идут на крышу или стены. Благодаря форме и жёсткости, крыша выдержит даже снежную зиму.
Материал не только защищает от осадков, но и делает беседку современной и воздушной.
Инвентарь, инструменты, велосипеды — всё это можно хранить в хозпостройке из профилированного поликарбоната.
Он не гниёт, не ржавеет, быстро собирается, свет не ворует, а внутри всегда сухо.
Можно комбинировать с деревом или металлом, делать окна или стены полностью прозрачными.
Профилированный поликарбонат — идеален для навеса над крыльцом или террасой.
Он не нагружает фундамент, монтируется быстро, выглядит эстетично.
Лёгкий, но защищает от дождя, снега, солнца. Можно комбинировать с деревом и металлом, создавая стильную входную группу.
Поликарбонаты — группа термопластов, сложные полиэфиры угольной кислоты и двухатомных спиртов общей формулы (-O-R-O-CO-)n. Наибольшее промышленное значение имеют ароматические поликарбонаты, в первую очередь, поликарбонат на основе Бисфенола А, благодаря доступности бисфенола А, синтезируемого конденсацией фенола и ацетона.
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