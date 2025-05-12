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Теплица за копейки: 5 способов вырастить урожай без затрат

2:45
Садоводство

Теплица — мечта почти каждого дачника. Ранние огурцы, крепкие помидоры, зелень с апреля — звучит отлично. Но не у всех есть желание и возможность тратить десятки тысяч на готовые конструкции. Хорошая новость — есть простые и доступные варианты, которые можно собрать из того, что уже есть под рукой.

Теплица
Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Теплица

1. Парник из бутылок и плёнки — за час

Если нужно срочно укрыть грядку, а в хозяйстве только плёнка и пластиковые бутылки — этого уже достаточно.

Что делаем:

  • Втыкаем в землю колышки (25 см вглубь, 1 м над землёй)

  • Набрасываем плёнку

  • На каждый колышек надеваем горлышко бутылки — оно фиксирует укрытие

  • Края плёнки прижимаем камнями или прикапываем

Просто, быстро и без инструментов.

2. Мини-теплица из остатков досок

На любом участке найдутся доски и старые шланги. Из них получится маленький парничок на каркасе.

Что нужно:

  • Каркас из досок (по типу короба)

  • Дуги — из шлангов, армированных ивовыми прутьями или труб

  • Укрытие — плёнка или спанбонд

Такой парник удобно ставить под рассаду или зелень.

3. Арочная теплица из ПВХ-труб

Уже ближе к «серьёзным» конструкциям — но всё ещё бюджетно и просто.

Плюсы:

  • ПВХ легко пилится, гнётся и соединяется

  • Подходит для арочных и двускатных конструкций

  • Можно сделать как стационарную, так и разборную версию

Нужны трубы, фитинги, армированная плёнка и крепкая основа. Такая теплица прослужит несколько сезонов и при этом стоит в разы дешевле заводской.

4. Теплица из пластиковых бутылок

Экологично, оригинально и почти бесплатно.

Два варианта:

  • Разрезаем бутылки, делаем из них пластины и собираем из них стены

  • Отрезаем дно, вставляем горлышко в горлышко — получаем колонны, из которых делаем панели

Каркас — деревянный. Крыша — из тех же панелей или плёнки. Свет пропускает отлично, тепло держит уверенно. Подготовка бутылок требует времени, но результат того стоит.

5. Теплица из старых оконных рам

Если окна уже поменяли, а рамы ещё целы — это почти готовые стены для теплицы.

Что делаем:

  • Ставим деревянный каркас

  • Закрепляем в нём рамы

  • Крыша — тоже из рам или из плёнки

  • Основание лучше сделать из кирпича или доски с влагозащитой

Теплица получается тёплой и светлой. А главное — вы не выбрасываете стекло, а даёте ему вторую жизнь.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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