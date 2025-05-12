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Жёлтые — мило, белые — опасно: как выдворить одуванчики с дачи

2:25
Садоводство

Сначала они кажутся милыми. Желтые шапки на траве, белые шарики, которые можно сдувать, как в детстве. Но стоит прозевать момент — и вся дача превращается в ковёр из сорняков, который не оставит шанса ни газону, ни грядкам.
Одуванчик — агрессор, и бороться с ним нужно грамотно. Вот 5 работающих способов.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

1. Механическое удаление

Если одуванчиков немного, корнеудалитель — лучший друг дачника. Подкапывайте сорняк с нескольких сторон или поддевайте его под корень. Подойдёт даже узкая лопата — главное, не оставить корешок в земле.
Грунт лучше вернуть обратно, чтобы не оставлять "воронку" для новых семян.

2. Скашивание — но с умом

Если участок уже захвачен цветущими одуванчиками, косить нужно часто — минимум дважды в неделю и почти под корень. Иначе они тут же выпустят новые побеги.
Скошенное обязательно убираем: особенно цветоносы, чтобы не разлетелись семена. В компост можно, но только после ферментации или удаления с участка.

3. Глубокая перекопка

Весной и осенью — это идеальное время. Перекапывайте землю на штык лопаты, одновременно вручную выбирая корни.
После уборки урожая осенью копать лучше без переворачивания слоя — так сохраните микрофлору почвы. Можно использовать минимальную обработку — просто поднять и опустить верхний пласт.

4. Гербициды — только точечно

Если одуванчики точечные, обрабатывать нужно строго каждый кустик, не задевая рядом растущие культуры.
Лучшее время — до цветения, на этапе прикорневых листьев. Из проверенных препаратов: Хакер, Клорит, Бис-300. После обработки обязательно уберите остатки растений.

5. Мульчирование и газон

Одуванчику нужна открытая почва. Если закрыть её мульчей или засеять газонной травой — семенам просто некуда будет падать.
Мульчу убираем осенью, чтобы не оставить вредителей зимовать. Газон при необходимости подсевайте.

Что точно не надо делать:

  • Кипяток, уксус и соль — вредят почве и полезной живности.

  • Слепое следование "народным" лайфхакам — итог может быть хуже, чем сорняк.

Уточнения

Одува́нчик  — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками из язычковых цветков. В ненастную погоду и на ночь корзинка закрывается. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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