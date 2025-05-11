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Особенности полива различных растений в холодный сезон

3:02
Садоводство » Советы

Полив огорода — один из важнейших аспектов ухода за растениями, и его необходимость зависит не только от температуры воздуха, но и от особенностей климата, типа почвы и состояния растений. В холодное время года многие садоводы задаются вопросом: как часто нужно поливать огород, если на улице холодно? 

Ребёнок в огороде
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребёнок в огороде

Влияние холода на потребности растений в воде

Холодные температуры значительно замедляют процессы, происходящие в растениях. Вот несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать:

  1. Снижение испарения: в холодную погоду испарение влаги с поверхности почвы и растений уменьшается. Это значит, что потребность растений в поливе становится ниже по сравнению с теплым временем года.
  2. Замедленный рост: в условиях низких температур рост корней и надземной части растений замедляется. Это также ухудшает потребление воды, так как корневая система не может активно брать влагу из почвы.
  3. Риски переувлажнения: излишний полив в холодное время может привести к переувлажнению почвы, которое, в свою очередь, может вызвать корневые гнили и другие заболевания.

Как часто поливать огород в холодную погоду

  1. Контроль состояния почвы: перед поливом важно проверить уровень влажности почвы. Для этого достаточно просто взять в руку горсть земли: если она липнет и не рассыпается, значит, полив не нужен. Если почва сухая, можно произвести умеренный полив.
  2. Общая частота полива: в холодный период достаточно поливать огород 1-2 раза в неделю, в зависимости от погодных условий и влажности почвы. Важно учитывать, что в дождливую погоду полив можно полностью исключить.
  3. Метод полива: рекомендуется использовать капельный полив или полив под корень. Эти методы позволят доставить воду непосредственно к корням растений и избежать излишнего увлажнения на поверхности.
  4. Время полива: производить полив лучше в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже, чтобы избежать быстрого испарения влаги.

Особенности полива различных растений

Разные растения имеют разные потребности в воде, даже в холодную погоду. Например, некоторые корнеплоды, такие как морковь и свекла, требуют более умеренного полива, тогда как зелень, такая как шпинат и салат, может нуждаться в небольшой поддерживающей влаге. Поэтому внимательно следите за состоянием ваших растений и подстраивайте график полива под их нужды.

Правильное управление поливом в холодное время года играет критическую роль в здоровье и жизнеспособности вашего огорода. Умеренность и внимательность к условиям окружающей среды помогут избежать как дефицита, так и избытка влаги, способствуя здоровому росту растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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