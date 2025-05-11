Листья будут как на картинке: как правильно посадить салат на грядке

Сочный и свежий салат — не обязательно покупка из магазина. Его легко вырастить у себя на участке, даже если вы никогда раньше этого не делали. Главное — соблюсти несколько простых, но важных правил.
Пересаживать рассаду салата в открытый грунт можно, когда появятся четыре крепких листика. Но важно помнить о "личном пространстве": расстояние между саженцами должно быть не меньше 30 см. Так листья будут пышнее, а растения не начнут тянуться вверх.
Прямо перед посадкой положите в каждую ямку по столовой ложке биогумуса и слегка присыпьте его землей. Это будет стартовой подкормкой, которой растению хватит с лихвой.
Одна из самых распространённых ошибок — слишком глубоко сажать рассаду. Салат этого не любит. Корни должны быть чуть выше уровня земли. Иначе растение будет медлить с ростом и может погибнуть.
Если почва сухая, пролейте каждую лунку водой перед посадкой. А вот если земля влажная — никакой лишней влаги. Переувлажнение может навредить больше, чем засуха.
Если вы заранее подготовили грядку и внесли компост или биогумус, больше никакой подкормки не потребуется. Разве что лёгкая корректировка по листу, если заметите слабый рост или побледнение зелени.
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Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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