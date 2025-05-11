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Листья будут как на картинке: как правильно посадить салат на грядке

1:38
Садоводство

Сочный и свежий салат — не обязательно покупка из магазина. Его легко вырастить у себя на участке, даже если вы никогда раньше этого не делали. Главное — соблюсти несколько простых, но важных правил.

Листовой салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Листовой салат

Правильное время для высадки

Пересаживать рассаду салата в открытый грунт можно, когда появятся четыре крепких листика. Но важно помнить о "личном пространстве": расстояние между саженцами должно быть не меньше 30 см. Так листья будут пышнее, а растения не начнут тянуться вверх.

Удобрение? Только в лунку

Прямо перед посадкой положите в каждую ямку по столовой ложке биогумуса и слегка присыпьте его землей. Это будет стартовой подкормкой, которой растению хватит с лихвой.

Не закапывайте корни

Одна из самых распространённых ошибок — слишком глубоко сажать рассаду. Салат этого не любит. Корни должны быть чуть выше уровня земли. Иначе растение будет медлить с ростом и может погибнуть.

С поливом — аккуратнее

Если почва сухая, пролейте каждую лунку водой перед посадкой. А вот если земля влажная — никакой лишней влаги. Переувлажнение может навредить больше, чем засуха.

Удобрения — не нужны

Если вы заранее подготовили грядку и внесли компост или биогумус, больше никакой подкормки не потребуется. Разве что лёгкая корректировка по листу, если заметите слабый рост или побледнение зелени.

Вырастить полезную зелень легко — важно начать и не усложнять!

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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