Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите лесные грибы, но нет возможности отправляться на "тихую охоту"? Вырастить белые грибы можно прямо на участке — и это не миф, а вполне реальная практика, если следовать простым рекомендациям.

Фото: commons.wikimedia.org by Ruukel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боровик едулисный

Способ 1: пересадка лесной грибницы

Самый сложный, но и самый "натуральный" вариант. Пересадить грибницу с белыми грибами из леса можно, если аккуратно извлечь пласт земли и перенести его под дерево той же породы. Например, если брали из-под ели — высаживать тоже нужно под елью.

На расстоянии полуметра от ствола снимите 20-30 см верхнего слоя земли. Выложите компост, прикройте землёй и разместите пласт грибницы. Первые две недели важно поддерживать влажность, особенно в сухую погоду.

Способ 2: готовый мицелий

Простой и популярный метод. Готовый мицелий продаётся в садовых магазинах. Выберите участок в полутени, желательно под лиственными или хвойными деревьями, избегая плодовых.

Снимите верхний слой почвы (до 50 см), засыпьте яму смесью из листьев и опилок, сверху — земля. Мицелий смешивают с почвой, распределяют и утрамбовывают. Регулярный полив обязателен! Уже через год грибница порадует урожаем и будет плодоносить 2-5 лет.

Способ 3: грибной настой

Для этого способа грибы пропускают через мясорубку, заливают водой и настаивают сутки. Землю под деревом рыхлят и удобряют компостом, затем проливают настоем.

Если на участке нет лесных деревьев — не беда. Подойдут деревянные постройки, сараи, заборы. Главное — избегайте соседства с плодовыми деревьями.

Зимой грибницу можно прикрыть компостом и плёнкой. Так она спокойно переживёт морозы и проснётся весной.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

